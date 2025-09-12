América vs Chivas EN VIVO: Fecha, hora y dónde ver el Clásico Nacional del Apertura 2025

Se juega una edición más del Clásico Nacional de la Liga MX entre América y Chivas, que chocan este sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes como parte de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025.

Las Águilas parten como el equipo favorito para llevarse los tres puntos, pues llegan al duelo ante los tapatíos como el segundo lugar general con 17 puntos, además que se encuentran invictos y ante su odiado rival deportivo buscarán mantener la racha.

Por su parte, el Rebaño Sagrado se presente en horas bajas, pues al mando de Gabriel Milito marchan en el sitio 16 de 18 de la Liga MX, con solo una victoria, por un empate y cuatro derrotas, que los tienen con cuatro puntos solamente.

¿Dónde ver el América vs Chivas del Apertura 2025?

El Clásico Nacional entre América vs Chivas, de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia este sábado 13 de septiembre a las 21:15 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN y Vix Plus.

Fecha: 13 de septiembre

Hora: 21:15 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix Plus.

América domina a Chivas en el Clásico Nacional

En los últimos 20 juegos oficiales del Clásico Nacional, el América tiene 11 victorias, mientras que las Chivas tienen solo 5 triunfos, además de 4 empates, dejando claro que el conjunto azulcrema le tiene tomada la medida a los tapatíos.

El primer triunfo del América sobre las Chivas ocurrió el 20 de febrero de 1944, cuando se impuso por un categórico 7-2 en la Jornada 13 de la Temporada 1943-1944, en un encuentro que tuvo como sede el extinto Parque Asturias.

Las Águilas acumulan 99 triunfos oficiales contra el Rebaño, que registra 80 clásicos ganados en su historia en toda clase de competencias, mientras que el resto son 82 igualadas en las 261 ediciones en toda clase de competencias entre los dos clubes más populares del futbol mexicano.

Lo que quiere decir que, en caso de ganar en el Estadio Ciudad de los Deportes, el Club América estaría llegando a los 100 triunfos sobre Chivas en encuentros oficiales.

Una derrota abultada podría ser catastrófica para el Club Deportivo Guadalajara, que nombró para este torneo a Gabriel Milito como su técnico, pero no tiene los mejores resultados, por lo que el duelo ante el América marcaría el rumbo de su proyecto.

