¿Cuándo presentarán a Javier Aguirre como director técnico del Valencia?

Javier Aguirre será presentado esta semana como nuevo entrenador del Valencia. Reportes locales indican que el jueves llega el mexicano a la ciudad española, por lo que ese mismo día se llevaría a cabo el acto protocolario en el que daría sus primeras palabras como director técnico de los Chés.

Sin embargo, lo más factible es que la presentación del ‘Vasco’ sea el viernes 25 de septiembre, día en el que hablaría por primera vez ante los medios de comunicación locales como nuevo timonel de los Murciélagos.

🚨Javier Aguirre es nuevo entrenador del Valencia.

*️⃣El "Vasco" firmará contrato hasta junio de 2027, con opción a extender por un año más. #TratoHecho pic.twitter.com/spPJyOSfHV — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 20, 2026

El Valencia será el próximo y nuevo reto de Javier Aguirre en los banquillos luego de que terminó su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana después de la eliminación del Tricolor en los octavos de final del Mundial 2026, tras caer 3-2 a manos de Inglaterra en la cancha del Estadio Azteca.

Debut de Javier Aguirre con Valencia deberá esperar

A pesar de que esta misma semana será presentado como nuevo estratega del Valencia, el estreno de Javier Aguirre como entrenador de los Chés será el segundo fin de semana de octubre, pues estos dos próximos fines de semana habrá parón internacional por la Fecha FIFA.

De esta manera, el primer partido que el ‘Vasco’ dirija en el banquillo de los Blanquinegros será el próximo 11 de octubre, cuando los Chés visiten al Racing de Santander en la Jornada 8 de LaLiga.

El Valencia llegará a dicho partido ubicado en el penúltimo puesto de la clasificación con una cosecha de cuatro puntos, uno más que el sotanero Málaga.

Javier Aguirre, al @valenciacf



📌Hasta final de temporada y en condiciones ventajosas para el Club.



📌Si clasifica para Europa League, seguirá un año más con mejora contractual.



📌Si el equipo sigue en descenso en 2ª vuelta, se le puede rescindir sin penalización.



👴🏼 Será,… pic.twitter.com/bSoVE1cLkf — Álvaro von Richetti (@vonRichetti) September 20, 2026

Javier Aguirre, el elegido para salvar al Valencia del descenso

La directiva del Valencia eligió a Javier Aguirre para salvar al club del descenso en España, dada la experiencia que tiene el mexicano en la salvación de clubes de LaLiga.

El escenario no es nuevo para el ‘Vasco’, quien en cuatro ocasiones ha cumplido con la misión de evitar que equipos dejen de pertenecer a la Primera División del balompié español.

Osasuna, Real Zaragoza, Espanyol y Mallorca son los equipos a los que Javier Aguirre ha salvado del descenso en España, motivo por el que los altos mandos del Valencia apuestan a la experiencia y trayectoria del mexicano para mantenerse en LaLiga.

Javier Aguirre reemplazará a Carlos Corberán, quien fue el primer timonel cesado en la nueva temporada del balompié español.

EVG