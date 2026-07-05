Copa del Mundo

Jarell Quansah se va expulsado del México vs Inglaterra tras dura falta (VIDEO)

Tras la revisión en el VAR, el árbitro decide expulsar al jugador número 26 de Inglaterra, Quansah.

Jarell Quansah se va expulsado.
Jarell Quansah se va expulsado. Foto: AP
Por:
Diego Chávez Ortiz

Inglaterra sufrió una expulsión en los primeros minutos del segundo tiempo. El jugador Jarell Quansah entró con los tachones de frente contra Jesús Gallardo y el lateral mexicano se fue al césped enseguida.

De primera instancia, el silbante central no marcó falta, ni tarjeta, pero fue gracias al VAR que el árbitro fue a revisar la jugada y decidió sacarle la tarjeta de expulsión al lateral de , dejando a los Tres Leones con 10 hombres con todo el segundo tiempo por jugarse.

Raúl Jiménez marca de penal y pone a soñar a la afición mexicana

El conjunto mexicano se fue al frente en busca del segundo gol del encuentro y en una jugada dentro del área Harry Kane pateó a Brian Gutiérrez dentro del área y gracias al VAR se le otorgó un penalti al conjunto de Javier Aguirre.

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El especialista en penaltis, Raúl Jiménez, tomó la pelota y se dirigió a la portería de Jordan Pickford, como era de esperarse, el Lobo de Tepeji no falló frente al guardameta que más goles le ha metido y aumentó su marca a siete tantos en contra del cancerbero inglés.

El Estadio Azteca está envuelto en una Marea Verde que no deja de alentar a la Selección Mexicana y con un hombre más en el campo, buscarán revertir la situación para llevarse la victoria a su favor.

DCO

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