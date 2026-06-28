George Russell gana el Gran Premio de Austria de Fórmula 1; Max Verstappen es segundo y Checo es 21

El británico George Russell, de la escudería Mercedes, se llevó la victoria en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, siendo su segunda conquista de la Temporada 2026 en la máxima categoría del deporte motor. El piloto inglés salió de la primera posición y no soltó el liderato.

Aspirante al título de este año, Russell sumó un nuevo triunfo para la escudería de Las Flechas Plateadas, que subió a su otro piloto, el italiano Andrea Kimi Antonelli, en el podio en la tercera posición. El neerlandés Max Verstappen terminó la carrera en casa para Red Bull en la segunda plaza.

GEORGE RUSSELL WINS IN AUSTRIA! 🏆👏



IT'S HIS SECOND GRAND PRIX WIN OF THE SEASON! 😮‍💨#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/8BXsjkBHEC — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

“Buen resultado del equipo, bien hecho todos”, dijo Russell a su equipo por la radio al cruzar la bandera a cuadros. Una buena presentación de Mercedes, que hace el 1-3 y que por tercera vez pone a sus pilotos en el mismo podio.

“Un poco loco, pero lo disfruté mucho, mi equipo nos pone en la carrera, Max tuvo un gran y rápido fin de semana”, dijo el inglés sobre la pelea que le dio Verstappen.

“Cuando estamos tratando de empujar a los limites teniendo a estos pilotos detrás, pero el equipo está perfeccionando los tiempos”, agregó Russell. “Las carreras duras te ponen a prueba y lo importante es ver que puedo hacer, se viene Silverstone”.

Antonelli is closing on Verstappen with a gap of only 0.9s between them! 🤯#F1 #AustrianGP | LAP 70/71 pic.twitter.com/37SPVmHuR1 — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

Max Verstappen logró su segundo podio del año y dijo que en casa, en el circuito Red Bull Ring, tuvo una cita divertida y que por momentos tuvo buenas sensaciones con el coche austriaco.

“Ha sido una buena carrera para nosotros las ultimas carreras fueron divertidas, con el coche teníamos una buena ventana, pero al mismo tiempo tuvimos situaciones que nos afectaron con el ritmo, pero muy feliz”, indicó el multicampeón de la F1.

“Estuvimos muy emocionados en las primeras vueltas, algunos errores que tuvimos, estuve peleando con los frenos y en el cambio de llantas tuvimos un reinicio y cuando encontré el ritmo era tarde”, dijo Antonelli, quien sigue líder de la F1. “Con dos o tres vueltas hubiéramos tenido más diversión”.

Verstappen ganó tres posiciones con respecto a su lugar de salida, un buen resultado para el León Neerlandés en el Red Bull Ring y que llena de confianza al equipo de las bebidas energéticas de cara a lo que será la siguiente parada dentro del campeonato.

El Gran Premio de Austria de Fórmula 1 tuvo cuatro abandonos, entre ellos el mexicano Sergio Pérez, quien de nuevo se vio afectado por problemas ajenos a él. Checo dejó la carrera en la cuarta vuelta porque el sistema de frenos de su Cadillac se sobrecalentó.

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