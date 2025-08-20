¿Adiós al Milan? Santiago Giménez se pone a temblar con la llegada de un delantero de élite a Italia

Santiago Giménez en un partido de preparación contra el Leeds United.

El AC Milan sigue buscando algunos fichajes para esta nueva temporada, la cual apenas va a comenzar para ellos, y darle un buen equipo a Massimiliano Allegri, quien es el nuevo técnico del conjunto Rossoneri.

La directiva del club italiano tiene la mira puesta en un delantero de élite que sería la nueva competencia de Santiago Giménez y el cual podría generar la salida del delantero mexicano del Milan.

Con información de Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, el conjunto Rossoneri quiere hacerse de los servicios de Victor Boniface, quien fue campeón de la Bundesliga hace un año con el Bayer Leverkusen. Las negociaciones entre el equipo alemán y el Milan están en curso, pero el delantero ya aceptó la propuesta del equipo italiano.

TE RECOMENDAMOS: Automovilismo Cadillac anuncia inesperada noticia de cara a la F1 2026 y Checo Pérez no tiene nada que ver

Victor Boniface, el nuevo rival de Santiago Giménez en el AC Milan

La llegada de Victor Boniface al AC Milan pone a temblar a Santiago Giménez y su entorno dentro del conjunto Rossoneri podría cambiar, ya que el futbolista nigeriano arribaría a Italia con la misión de ser el titular para Massimiliano Allegri.

Boniface es un reconocido delantero por lo que ha conseguido con el Bayer Leverkusen, donde logró ganar la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania con Xabi Alonso como su entrenador.

Tanto Victor Boniface como Santiago Giménez tienen la misma edad y la competencia dentro del equipo italiano para ser el delantero titular será fuerte entre los dos, aunque el nigeriano llegará como un gran refuerzo para Allegri y podría ser elegido por encima del mexicano. Aunque en el inicio de temporada ‘El Bebote’ ha conseguido un par de goles.

Estos son los números de Santiago Giménez y Victor Boniface

Santiago Giménez iniciará una nueva temporada con el AC Milan y todo indica que Victor Boniface será su nueva competencia en la delantera del conjunto Rossoneri.

El delantero nigeriano tiene grandes números con el Bayer Leverkusen; Boniface ha portado la camiseta de las ‘Aspirinas’ en 61 partidos, consiguiendo una marca de 32 goles encajados y 12 asistencias.

Por su parte, Giménez tiene números mucho más bajos que Boniface, por el corto tiempo que lleva en el AC Milan. ‘El Bebote’ ha disputado 20 encuentros con los Rossoneri, logrando seis goles y cuatro asistencias en alrededor de siete meses y por primera vez iniciará una temporada completa con la institución italiana.

DCO