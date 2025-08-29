Santiago Giménez y su GOLAZO anulado en el partido ante el Lecce de la Serie A (VIDEO)

Santiago Giménez anotó su primer tanto de la temporada, pero fue anulado.

Santiago Giménez sigue sin poder anotar su primer gol de la temporada con el AC Milan y en el encuentro de la Jornada 2 de la Serie A ante el Lecce, ‘El Bebote’ celebró por todo lo alto su anotación en el segundo tiempo, pero al final fue anulada por fuera de juego.

El delantero mexicano recibió un pase entre líneas por parte de su compañero, realizó una auténtica recepción dirigida para quitarse al defensa y, al final, definió de pierna derecha al segundo poste del arquero Wladimiro Falcone.

Santiago Giménez corrió al sector del estadio donde se encuentra la afición del AC Milan para festejar con ellos; después sacó la camiseta de Ardon Jashari, compañero que sufrió una terrible lesión en un fuerte choque con el mexicano, para dedicarle el gol, pero después de la revisión del VAR, decidieron anularlo por posición adelantada.