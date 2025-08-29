Santiago Giménez viviría sus últimos momentos con el Milan; letal delantero reemplazaría al mexicano

Parece que Santiago Giménez está viviendo sus últimos partidos con el AC Milán, pues la directiva de los Rossoneri ya consiguió a un letal delantero para reemplazar al mexicano en esta temporada.

Con información de Fabrizio Romano, especialista en fichajes, Igli Tare, director del AC Milan, comentó que están evaluando un intercambio con la Roma; ellos reciben a Artem Dovbyk y le otorgarán al conjunto de la capital italiana la carta de Santiago Giménez. También expresó que, si no se llega a dar este acuerdo, se quedarán con el equipo que tienen para esta campaña.

“Igli Tare, director del AC Milan: ‘Estamos evaluando un intercambio entre Dovbyk y Santi Giménez; veremos después del partido’. Si es posible, haremos el intercambio; si no, nos quedaremos con el equipo actual’“, se puede leer en la publicación de Fabrizio Romano.

Santiago Giménez sigue sin convencer al AC Milan

Santiago Giménez llegó en febrero de 2025 al conjunto del AC Milan, pero con la mitad de la temporada pasada jugando con los Rossoneri, el mexicano sigue sin llenarle el ojo a la directiva del equipo italiano.

De momento, el delantero azteca ha disputado 21 partidos con la camiseta del Milan, pero solo ha podido cosechar seis goles y cuatro asistencias; es por eso que los Rossoneri están en busca del ariete ucraniano Artem Dovbyk.

En el primer partido de la Serie A ante el Cremonese, Giménez no logró encontrar la portería rival aunque estuvo intentando durante los 90 minutos. Lo único que ha conseguido el mexicano en esta campaña que apenas inicia es una asistencia, que fue en la Coppa Italia durante el compromiso ante el Bari, el cual terminaron ganando por un marcador de 2-0.

¿Cuándo fue la última vez que Santiago Giménez anotó gol con el AC Milan?

Santiago Giménez atraviesa por una pequeña sequía goleadora en partidos oficiales con el AC Milan; la última vez que el delantero mexicano encontró el arco rival fue en la Jornada 36 de la temporada pasada de la Serie A, cuando se enfrentaron ante el Bologna.

‘El Bebote’ anotó un doblete en ese partido para ayudar a su equipo a llevarse los tres puntos en la antepenúltima jornada del torneo local, pero para ser exactos, el último gol que consiguió Santi Giménez con los Rossoneri fue el 9 de agosto de 2025 cuando el Milan se enfrentó al Leeds en un partido amistoso.

El ariete azteca consiguió el primer gol del partido de preparación ante el conjunto inglés, compromiso que terminó en empate 1-1 y que fue el compromiso con el que Giménez regresó a la actividad con su club.

