Santiago Giménez jugó de titular en la primera victoria del Milan en la Serie A ante el Lecce

El AC Milan se metió a la casa del Lecce para disputar su partido correspondiente a la Jornada 2 de la Serie A; los Rossoneri terminaron ganando el encuentro por un marcador de 2-0 con goles de Ruben Loftus-Cheek y Christian Pulisic.

Santiago Giménez jugó 87 minutos con el equipo de Massimiliano Allegri antes de ser sustituido por el joven futbolista de 18 años Cheveyo Mul; además, el mexicano había anotado su primer gol de la temporada, pero al final fue anulado por fuera de juego.

Durante los 90 minutos de tiempo corrido, los visitantes fueron los que manejaron los hilos del partido, con más oportunidades en el arco rival y controlando la pelota tanto en el mediocampo como en la zona defensiva.

66' R.L.C! Vantaggio rossonero con l'inglese su assist al bacio di Lukita Modric 🔥#LecceMilan 0-1

El primer gol anulado del encuentro cayó al minuto 3 de tiempo corrido, cuando el zaguero central Matteo Gabbia se levantó en el área rival y cabeceó la pelota para mandarla a guardar al fondo de la red; sin embargo, una falta previa del mismo jugador echó para atrás la anotación del Milan.

El partido siguió su marcha y la paridad continuó hasta el segundo tiempo, donde apareció el delantero mexicano para conseguir el segundo tanto anulado de la tarde.

Santiago Giménez recibió de buena forma la pelota dentro del área, con un control orientado se quitó al defensa rival y definió de pierna derecha al poste más lejano del portero, pero en esta ocasión el fuera de lugar le quitaría nuevamente la ventaja a los pupilos de Massimiliano Allegri.

CHRISTIAN PULISIC FIRST SERIE A GOAL OF THE SEASON ❗️

CAPTAIN AMERICA 🇺🇸



CAPTAIN AMERICA 🇺🇸 pic.twitter.com/zkCIpnhJLU — Inside Milan (@_InsideMilan) August 29, 2025

Afortunadamente para la visita, cuatro minutos más tarde, al 66′ de juego, Luka Modric cobró una falta en los linderos del área y puso el balón justo en la cabeza de Ruben Loftus-Cheek, para que el mediocampista inglés solo cambiara la trayectoria del balón y por fin el marcador se abriera en el encuentro.

El entrenador del AC Milan decidió mandar al campo de juego a uno de sus mejores jugadores, Christian Pulisic, al minuto 77 de tiempo corrido y el delantero estadounidense fue el encargado de anotar el segundo tanto para los Rossoneri.

‘El Capitán América’ generó la presión en el defensa rival, logró ganarle la pelota y definió al primer poste cuando el arquero achicaba el espacio de remate, consiguiendo su primer gol de la temporada 2025-2026.

El partido llegó a su fin y el Milan consiguió su primera victoria en la temporada, sumando de tres y empezando su camino en busca de los puestos de competiciones europeas.

