¿Adiós al Milan? Lo que realmente pasa con Santiago Giménez y la Roma

El futuro de Santiago Giménez en el Milan al parecer pende de un hilo, pues en el club italiano ya se confirmó que están buscando un intercambio con la Roma, con lo que puede que el delantero de la Selección Mexicana siga su carrera en La Loba.

En los últimos días se ha compartido que el AC Milan y la AS Roma están contemplando un intercambio, que sería entre Santiago Giménez y Artem Dovbyk, operación que seguiría su curso, pero que no estaría del todo finalizada.

A días de que cierre el mercado de fichajes de la Serie A, se reporta que Santi Giménez tiene sus intenciones muy firmes y no quiere salir del Milan, sumado a que no tiene interés en jugar para los de la capital, como lo indican La Gazzetta dello Sport y Il Tempo.

“La mañana trajo consigo un creciente pesimismo sobre el intercambio Dovbyk-Giménez. A Santi no le convence la Roma, y ​​ambos clubes no tienen un acuerdo sólido. El trabajo sigue en marcha, pero las posibilidades de que Giménez y Dovbyk intercambien camisetas son cada vez menores”, dice uno de los medios citados.

En días pasados Igli Tare, director del AC Milan, confirmó el interés por Artem Dovbyk, pero en caso de que no se concrete, la plantilla rossoneri se quedará como está, lo que quiere decir que conservarán al ariete surgido de la cantera del Cruz Azul.

“‘Estamos evaluando un intercambio entre Dovbyk y Santi Giménez; veremos después del partido’. Si es posible, haremos el intercambio; si no, nos quedaremos con el equipo actual’“, se puede leer en la publicación de Fabrizio Romano.

Con este panorama, parece que Santiago Giménez se quedará con el Milan para lo que resta de la Temporada 2025-2026 de la Serie A, pues se plantó y su intención es quedarse con los Diablos, aunque todo puede pesar en las últimas horas del mercado del fichaje.

