¿Santiago Giménez jugará de titular ante el Lecce? esta es la alineación del Milán para la Jornada 2 de la Serie A

Santiago Giménez y el AC Milan iniciaron con el pie izquierdo la temporada 2025-2026 de la Serie A, cayendo derrotados a manos del Cremonese por un marcador de 2-1 en la cancha de San Siro, donde el mexicano fue titular los 90 minutos.

Ahora el cuadro Rossoneri se enfrentará al Lecce en la Jornada 2 del torneo local, en busca de olvidar lo de la semana pasada y sumar sus primeros tres puntos del certamen. Massimiliano Allegri vuelve a confiar en Santiago Giménez para ser el delantero titular del equipo.

‘El Bebote’ estará acompañado de Alexis Saelemaekers en la delantera para buscar los goles del Milán, además de que Luka Modric jugará detrás de ellos dos para orquestar al medio campo del equipo Rossoneri.

TE RECOMENDAMOS: Tenis Carlos Alcaraz vence a Luciano Darderi con autoridad y se instala en octavos de final del US Open

Here's how we line up on MD2! 📋#LecceMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/FRs0E5RDWe — AC Milan (@acmilan) August 29, 2025

Estas son las alineaciones confirmadas para el Lecce vs AC Milan

El Lecce recibe al AC Milan en la cancha del Via del Mare para disputar los tres puntos de la Jornada 2 de la Serie A, Santiago Giménez vuelve a recibir la confianza de Massimiliano Allegri para ser el eje al ataque de los Rossoneri.

AC MILAN: Mike Maignan, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic, Yunus Musah, Youssouf Fofana, Luka Modric, Ruben Loftus-Cheek, Pervis Estupiñán, Alexis Saelemaekers y Santiago Giménez.

LECCE: Wladimiro Falcone, Danilo Veiga, Kialonda Gaspar, Tiago Gabriel, Antonino Gallo, Lassana Coulibaly, Ylber Ramadani, Mohamed Kaba, Santiago Pierotti, Francesco Camarda y Tete Morente.

Good evening from the Via del Mare 👋 pic.twitter.com/kNnB6JSOqk — AC Milan (@acmilan) August 29, 2025

Santiago Giménez aún no se estrena en la nueva temporada de la Serie A

Santiago Giménez aún no consigue anotar su primer gol en la temporada 2025-2026 de la Serie A y el encuentro ante el Lecce es una gran oportunidad para que el mexicano se estrene en esta campaña que apenas comienza en el viejo continente.

Sin embargo, ‘El Bebote’ ya anotó su primer tanto en la Coppa Italia, en la victoria 2-0 sobre el Bari, así que el gol en el torneo de liga podría estar cerca para el exdelantero de Cruz Azul, pero necesita seguir buscando y la ayuda de sus compañeros para concretar la jugada.

El Lecce sumó un punto en su debut en la Serie A al empatar 0-0 con el Genoa, equipo donde se encuentra Johan Vázquez, y ahora les toca enfrentar a otro club con un mexicano, esperando que al equipo que le vaya bien esta tarde sea al del delantero azteca, Santiago Giménez.

DCO