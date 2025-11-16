Liga MX Femenil: ¿Qué días se jugará la final del Apertura 2025 entre Tigres y América?

Tigres y América se verán las caras por cuarta vez en la final de la Liga MX.

El Apertura 2025 ya conoce a los dos equipos que disputarán la pelea por el título número 16 en la historia de la Liga MX Femenil, el cual se definirá entre Tigres y América, clubes que se verán las caras por cuarta ocasión en la pelea por el trofeo del futbol mexicano femenil.

Las Amazonas dejaron en el camino a Juárez en los cuartos de final y al Cruz Azul en las semifinales del certamen, llegando a su decimoprimera serie por el campeonato, en busca de levantar el séptimo título de la franquicia desde que la Liga MX Femenil fue creada.

Por su parte, las Águilas lograron meterse a su sexta final en los últimos siete torneos, aunque las dirigidas por Ángel Villacampa tienen una marca negativa al solo poder ganar un título en cinco series por el trofeo.

TE RECOMENDAMOS: Primer juego de NFL en España Dolphins vence con gol de campo a Commanders

🔜 TENEMOS 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐀𝐏𝟐𝟎𝟐𝟓. 🏆



🐯 @TigresFemenil y 🦅 @AmericaFemenil se vuelven a encontrar en una instancia final.



Un capítulo más en el que pelearán por el título, por coronarse. ✨👑✨



¡¡QUÉ EMOCIÓN!! 😍#NuestroFutFemNuestraFinal pic.twitter.com/riiPlTjsuQ — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 17, 2025

¿Qué días se disputará la gran final del Apertura 2025 entre Tigres y América?

Las Amazonas fueron el equipo que terminó en el primer lugar de la tabla general del Apertura 2025, así que tendrán la dicha de recibir el encuentro de vuelta ante las Águilas, aunque las de Coapa ya saben lo que es ganar un título en la casa de Tigres.

Partido de ida

Fecha: viernes 21 de noviembre del 2025

Horario: Por confirmar

Estadio: Ciudad de los Deportes

Partido de vuelta

Fecha: lunes 24 de noviembre del 2025

Horario: Por confirmar

Estadio: Universitario

Será la cuarta ocasión que estas dos escuadras se vean las caras en la final de la Liga MX; la primera vez fue en el Apertura 2018, cuando las azulcremas vencieron 3-1 en penales a las Universitarias, mientras que en el Apertura 2022 y Apertura 2023 las regiomontanas levantaron el trofeo.

Estos son todos los equipos campeones de la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil lleva ocho años de existencia y solo tiene a cinco equipos que han levantado el título de la liga, con Tigres siendo el club más ganador del certamen por una buena ventaja sobre el segundo lugar.

Las Amazonas han levantado el trofeo del futbol mexicano femenil en seis ocasiones; la primera vez fue en el Clausura 2018. De ahí le sigue Monterrey con cuatro cetros, América y Guadalajara con dos, y el último equipo en unirse a esta lista fue el Pachuca el torneo pasado.

Pero lo que pueden presumir las Chivas es que tienen a la goleadora de la liga, que es Alicia Cervantes. La delantera mexicana tiene 162 anotaciones desde que debutó en la liga; en el segundo y tercer escalón están Katty Martínez y Charlyn Corral con 153 y 136 tantos, respectivamente.

DCO