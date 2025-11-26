Monterrey pega primero y vence al América en los cuartos de final de ida de la Liga MX; resumen y goles

Monterrey pega primero en los cuartos de final de ida de la Liga MX; el conjunto de Doménec Torrent aprovechó la localía para conseguir una ventaja de 2-0 sobre el América y obligar al equipo de André Jardine a ganar por diferencia de dos anotaciones en el partido de vuelta.

Luis Ángel Malagón encendió las alarmas al minuto 3 de juego, cuando el arquero mexicano quedó tendido en el césped tras una mala caída después de una espectacular atajada a un remate de cabeza de Germán Berterame, pero después de recibir las asistencias médicas, el michoacano se reincorporó y continuó en la cancha.

La primera polémica del encuentro se presentó al minuto 15 luego de una plancha de Jesús ‘Tecatito’ Corona sobre Álvaro Fidalgo que parecía de roja y, a pesar de los reclamos por parte de los jugadores de las Águilas, el árbitro Jesús López Valle solo le mostró el cartón de amonestación al elemento de Rayados.

El segundo amonestado de La Pandilla fue Ricardo Chávez, al 38’, por una artera falta por la banda sobre el uruguayo Brian Rodríguez, decisión que no le gustó al entrenador de las Águilas, André Jardine, quien le pidió la tarjeta roja al silbante, al igual que los suplentes del equipo capitalino.

Sergio Canales inauguró la pizarra en el descuento de la primera mitad, cuando al minuto 48 sacó un potente y colocado zurdazo fuera del área al segundo poste de Luis Ángel Malagón, haciendo estéril el lance del arquero mexicano y encendiendo el Gigante de Acero.

La Pandilla se fue con la ventaja al medio tiempo y con ganas de salir por la ventaja en los segundos 45 minutos, mientras que André Jardine no pudo vencer en el planteamiento a Torrent y sufrió una segunda anotación en el complemento.

Después de los primeros 45 minutos, se pudo ver en el campo que el América sufrió más la baja del delantero francés Allan Saint-Maximin en el partido de vuelta que el Monterrey la ausencia del argentino Lucas Ocampos en la cancha. Además, de que los Rayados no dejaban su arco en cero desde hace dos meses, cuando enfrentaron a Santos en la Jornada 11 del Apertura 2025.

A pesar de que las Águilas estaban controlando la pelota, con una descolgada de la Pandilla y después de ganar un tiro de esquina, Sergio Canales metió un centro a segundo poste para que Fidel Ambríz rematara de cabeza y, con un desvío de Igor Lichnovsky, consiguieron el segundo tanto de la noche.

América y Monterrey aún tienen un episodio pendiente en esta serie y definirán al primer semifinalista de la Liga MX el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde el encuentro está pactado a las 17:00 horas del Centro de México.

