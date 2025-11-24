Allan Saint-Maximin al Mundial 2026, el jugador del América sería el refuerzo de lujo para su selección

La Copa del Mundo del 2026 cada vez está más cerca y los jugadores cuya selección clasificó a la máxima justa de la FIFA buscan un lugar en la convocatoria para disputar el Mundial el siguiente año; uno de esos nombres es Allan Saint-Maximin, que podría disputar el torneo gracias a las raíces de su padre, pero ya salió a hablar para terminar con esos rumores.

Después de que terminaron las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf, los clasificados son México, Estados Unidos, Canadá, Curazao, Panamá y Haití. Con información de TNT Sports, Allan Saint-Maximin podría disputar el Mundial 2026 con la última selección mencionada, pues su padre tiene esa nacionalidad, además de que el delantero del América no ha disputado un encuentro oficial con Francia.

Allan Saint-Maximin llegó en este Apertura 2025 para jugar con el América y poco a poco el ariete francés se ha afianzado de un lugar en la plantilla titular de André Jardine, además de que disputará su primera liguilla como jugador azulcrema en busca del título del futbol mexicano.

Je tiens à féliciter le peuple haïtien 🇭🇹 et la sélection nationale pour cette qualification historique 🙌🏾

C’est un moment important et je suis sincèrement content pour Haïti.



— Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) November 24, 2025

Allan Saint Maximin termina con los rumores sobre su convocatoria con Haití

Allan Saint-Maximin tiene la posibilidad de representar a Haití en la próxima edición de la Copa del Mundo; sin embargo, el delantero del América salió a hablar de este tema en sus redes sociales, para terminar con los rumores sobre su posible convocatoria caribeña.

“Quiero felicitar al pueblo haitiano y a la selección nacional por esta histórica clasificación. Este es un momento importante y me alegro sinceramente por Haití. Veo que algunas personas han hecho conexiones, probablemente porque soy guadalupeño y guyanés. Pero, para que quede claro, no hay ningún enfoque ni proyecto con respecto a la selección nacional haitiana”, escribió Allan Saint-Maximin.

Además, remarcó que tiene “muchísimo respeto a los jugadores haitianos que se han ganado su lugar en este Mundial. Lucharon por esta clasificación y es importante no asociarlos con rumores. ¡Mucha fuerza para el Mundial!“.

Allan Saint-Maximin se prepara para su primera liguilla con el América

Allan Saint-Maximin aterrizó en México para defender los colores del América en este Apertura 2025, logrando ganarse un lugar en el equipo de André Jardine y entrando a su primer liguilla con el conjunto de Coapa.

El delantero francés tendrá su primera experiencia en la fiesta grande del futbol mexicano, en busca de levantar el título de la Liga MX en su primera temporada como Águila, aunque será un camino difícil para los actuales subcampeones del balompié azteca.

El camino del América en la liguilla iniciará en los cuartos de final enfrentando al Monterrey, quinto lugar de la tabla general, aunque en las semifinales se podrían encontrar con el Toluca, si es que los primeros cuatro puestos avanzan a la siguiente ronda.

DCO