Amazon lanza el podcast ‘Entregamos Más Que Fut’, que celebra la pasión del futbol mexicano

Amazon Music presentó “Entregamos Más Que Fut”, un podcast original que busca capturar la esencia del futbol mexicano a través de historias que revelan entrega, orgullo y la conexión emocional que une al deporte con la vida cotidiana.

El proyecto forma parte de una colaboración con la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga BBVA MX, con el propósito de acercar a los aficionados a los relatos humanos que existen detrás de cada jugada.

La serie está conducida por Roberto Martínez y Jessica Fernández, dos de las voces más influyentes del podcasting en México. A ellos se suman las ex figuras del futbol profesional Alejandra Gutiérrez y Jair Pereira, quienes aportan una visión íntima desde su experiencia en las canchas femenil y varonil.

Cada episodio reúne testimonios de jugadores, entrenadores y referentes del balompié nacional. Entre los invitados destacan Charlyn Corral, Blanca Félix, María Sánchez, Jennifer Hermoso, Alicia Cervantes, Amandine Henry, Ruth Bravo, Nicolás Larcamón, Israel Reyes, Alan Pulido, Camilo Vargas y Andrés Sánchez, quienes comparten relatos de sacrificio, motivación y momentos decisivos que marcaron su trayectoria.

Según Paul Forat, Head de Industria Musical para Spanish Speaking Latam en Amazon Music, el proyecto busca mostrar que las historias alrededor del futbol tienen tanta fuerza emocional como el juego mismo.

Mientras que, para José Romano, vicepresidente Comercial de la Federación Mexicana de Futbol, el podcast permite dar mayor visibilidad a las ligas varoniles y femeniles, reforzando la conexión entre deporte, comunidad y tradición.

Como parte de la colaboración, los aficionados también podrán acceder a productos oficiales a través de la tienda oficial de la Selección Nacional de México en Amazon, los cuales son desde balones y playeras hasta accesorios.

“Entregamos Más Que Fut” se estrenó el 25 de noviembre, con episodios semanales alternados entre la Selección Femenil y Varonil. Cada entrega tiene una duración de entre 60 y 90 minutos. La versión en video se podrá ver en Prime Video en 2026.

