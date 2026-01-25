Así es el Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, el estadio del México vs Bolivia que está en plena remodelación

En remodelación se encuentra el Ramón 'Tahuichi' Aguilera, estadio del amistoso entre México y Bolivia.

El Estadio Ramón ‘Tahuichi ‘Aguilera, sede del amistoso de este domingo entre México y Bolivia, sigue en obras de remodelación, pese a lo cual los dirigidos por Javier Aguirre afrontarán este compromiso en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

Decenas de trabajadores, a marchas forzadas, hicieron todo lo posible con la ayuda de grúas, pintura y montones de tablas y cemento para que el inmueble quedara lo más presentable posible para el duelo entre la Verde y el Tricolor.

Los envidiosos dirán que están construyendo el estadio Tahuichi a un día del Bolivia vs México. Nosotros preferimos decir que se están “afinando los últimos detalles para el gran choque” pic.twitter.com/wBtOTUkEZe — ⠁⠗⠊⠑⠇ (@RothsteinAriel) January 24, 2026

Varias personas también trabajaron en la parte exterior del Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, algunas en las cajas de luz y otras barriendo con el objetivo de dejar libre de polvo la obra.

El estadio del México vs Bolivia cambia de césped

Una de las principales novedades para el partido amistoso entre México y Bolivia es que el Estadio Ramón ‘Tahuici’ Aguilera cambió de césped, esto como parte de la remodelación del recinto inaugurado en 1940.

Debido a que el pasto es nuevo, combinado con el fuerte calor en Santa Cruz de la Sierra, el terreno de juego se ve amarillo en algunas partes de la cancha.

A pesar de que medios locales esperan un lleno para el Bolivia vs México, una parte del Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera no se abrirá, pues precisamente en esas zonas de la tribuna fue donde se llevaron a cabo las obras de remodelación, lo que incluyó el agregado de butacas.

EL TAHUICHI AFILA SU MEJOR VERSIÓN PARA UN DOMINGO A PURO FÚTBOL

El Tahuichi entra en cuenta regresiva. Obras, césped y cada detalle se ajustan para recibir el duelo entre Bolivia y México este domingo a las 15:30.

Todo listo para que el estadio y la pasión jueguen su propio… pic.twitter.com/GjUiY9Lpds — RDC Deportes (@Rdc_Deportes) January 23, 2026

México regresa al Ramón ‘Tahuici’ Aguilera casi tres décadas después

La Selección Mexicana vuelve al Estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera 28 años y medio después del único partido que ha disputado en dicho inmueble.

El 16 de junio de 1997, el Tricolor, dirigido entonces por Bora Milutinovic, perdió 3-2 ante Brasil en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa América de aquel año que precisamente tuvo como sede a Bolivia.

Lo que hizo más doloroso el tropiezo de México fue que se fue al descanso con ventaja de 2-0 gracias a los goles de Luis Hernández y Paulo César Chávez.

Pero Brasil, entonces vigente campeona mundial, le dio la vuelta en el complemento gracias a las anotaciones de Aldair y Leonardo, además de un autogol de Camilo Romero.

Aquella derrota no impidió que la Selección Mexicana superara la fase de grupos y que tuviera un buen papel en Bolivia 1997, pues en aquella Copa América el Tricolor se subió al podio al terminar en la tercera posición del certamen.

