México vs Bolivia: El Tricolor regresa al “Tahuichi” Ramón Aguilera, que guarda uno de los recuerdos más dolorosos

La Selección Mexicana viajó a Bolivia para afrontar su segundo encuentro del 2026 y el Tricolor volverá a pisar la cancha del Estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera 28 años después de lo ocurrido en la Copa América 1997, uno de los recuerdos más dolorosos para México.

Fue hace 28 años y medio cuando la Selección Mexicana se midió ante Brasil en la cancha del “Tahuichi” Ramón Aguilera, un partido que terminó perdiendo el combinado nacional por marcador de 3-2 en la segunda jornada del torneo internacional, pero Luis ‘Matador’ Hernández consiguió un doblete en ese encuentro.

Además, en esa misma cancha se midieron ante Colombia y Costa Rica, sus otros dos rivales en la fase de grupos. La Selección Mexicana terminó en el segundo lugar del Grupo C, con cuatro puntos, gracias a una victoria y un empate.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de canchas Santiago Giménez le manda un dardo a Argentina y saca su lado más mexicano para defender al Tricolor

Exigirnos y buscar a los más capaces. 🗣️👏



Nuestro DT, Javier Aguirre, dando detalles sobre lo que significan este tipo de giras internacionales. ⚽#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/T5rNfZnXr3 — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 24, 2026

¿A qué hora se juega el partido entre México y Bolivia?

México vuelve al Estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera para enfrentarse a Bolivia en un partido amistoso de preparación de cara al Mundial del 2026, compromiso que no será nada sencillo para el Tricolor, pues los bolivianos se alistan para el Repechaje Intercontinental, donde buscarán su boleto a la Copa del Mundo.

Por cuestiones del inmueble, ya que se encuentra todavía en remodelación, el encuentro entre México y Bolivia arrancará en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México; esto porque la iluminación del estadio aún no está lista para que el cotejo se dispute por la noche.

Este será el último encuentro de la Selección Mexicana en enero y con el que Javier Aguirre irá definiendo los últimos lugares en su convocatoria de 26 futbolistas para la Copa del Mundo, la cual inicia el 11 de junio con el partido ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Richard Ledezma, orgulloso de vestir nuestros colores. 🇲🇽



Chéquense #LaReacción, traída por nuestros amigos de @izzi_mx. 🎙️#SomosMexico

*Publicidad para México* pic.twitter.com/ykNrrqc5qm — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 23, 2026

Portugal y Bélgica ya esperan a México en la Fecha FIFA de marzo

Los directivos de la Selección Mexicana trabajan para tener a los mejores rivales de cara al Mundial 2026; es por eso que cerraron dos juegos ante rivales europeos en la Fecha FIFA de marzo, que será la última antes de la Copa del Mundo.

El primero será Portugal, en el que veremos al Tricolor enfrentarse ante la selección campeona de la UEFA Nations League, un cotejo que ocuparán para reinaugurar el Estadio Azteca el 28 de marzo.

Mientras que días después se medirán ante Bélgica, encuentro que se disputará en Estados Unidos, para cerrar la última Fecha FIFA del año antes de arrancar su participación en el Mundial del 2026.

DCO