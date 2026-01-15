¡Orgullo mexicano! Ella es la poderosa Regina Tarin, la futura estrella de la WWE y MMA

La WWE es un empresa que constantemente busca nuevo talento para su roster de estrellas, atletas que tengan las cualidades necesarias para triunfar en el ring, aunque eso implique muchas veces buscar deportistas de otras disciplinas, como es el caso de la peleadora mexicana invicta de MMA, Regina Tarin, quien fue invitada a unas pruebas con la marca más importante de lucha libre del mundo.

En sus redes sociales, Kill Bill Tarin compartió que la WWE le concedió el honor de ser la primera y hasta el momento única atleta mexicana en ser invitada a los tryouts. La noticia fue publicada en sus redes sociales, generando mucha expectativa, pues es una peleadora joven de Artes Marciales Mixtas, que está considerada como un gran prospecto en el deporte.

“Amigos. Esta noticia la tengo hace un tiempo. Si yo hago algo, siempre le tiro a lo mejor. He sido invitada a los tryouts de WWE, siendo la única mexicana invitada me siento súper feliz. Créanme que daré un show y sobre todo me divertiré demasiado. Llegó el momento. I’m ready to give show bby”, compartió la deportista en su cuenta de Instagram.

Regina Tarin ya se encuentra trabajando en el WWE Performance Center, ubicado en Orlando, Florida, en donde está entrenando y acumulando experiencia de los mejores profesores del mundo, para poder convertirse en una gran luchadora. Al momento de esta nota lleva 3 días entrenando y uno de sus profesores es nada menos que John Cena, una de las máximas leyendas del deporte.

“Día 3. Soy la única mexicana y latina aquí en las pruebas de la WWE. Gracias a todos por su apoyo, realmente he visto el amor de todos ustedes y no saben lo feliz y querida que me hacen sentir. Gracias, gracias, gracias mi gente”, indicó en otra publicación.

Ella es Regina Tarin, el futuro de los deportes de contacto en México

Regina Tarin es una peleadora profesional de MMA. Nació en la Ciudad de México el 19 de octubre de 2004. Tiene 21 años y pelea en la división de peso mosca. Su apodo es Kill Bill y su récord profesional es de 7-0-0. Ha peleado en empresas como Combate Global y Budo Sento, en donde fue campeona a los 19 años de edad.

Kill Bill Tarin también es tricampeonato nacional y representó a México en el Mundial Juvenil de MMA en 2022, celebrado en Abu Dabi. En ese torneo ganó plata, peleando cinco veces el mismo día. Recientemente la peleadora estuvo unos días en Tailandia, en donde estuvo practicando Muay thai e incluso tuvo una pelea.

De acuerdo con Tapology, sitio dedicado al seguimiento de peleadores profesionales, la mexicana está rankeada 17 en la región Central y Sur de América. Además de ser la 21 en cuanto a la zona de Norte América.

En sus redes sociales Regina Tarin informó que aceptar la invitación a las pruebas de la WWE no significa que dejará las MMA. Una de las metas de la capitalina es pelear en la UFC, la empresa más importante en la disciplina.

