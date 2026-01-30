Estrella del América vuelve al radar de un gigante mundial y este detalle podría sellar su adiós de las Águilas

Estrella del América vuelve al radar de un gigante mundial y podría salir de Coapa

América ha tenido días de mucha actividad. Desde cambios en la parte directiva, hasta repentinos movimientos que podrían cambiar la plantilla azulcrema. En últimas horas se reporta que Víctor Dávila es opción para salir de la Liga MX y jugar en el Colo Colo de Chile. Sin embargo, hay un punto clave que puede sellar el destino del mediocampista chileno.

El atacante chileno parece tener sus días contados en el futbol mexicano y la clave para su salida de Coapa es su irregular y el nuevo panorama deportivo del club mexicano, pues estaría cerca de contratar a un nuevo atacante.

🚨 EXCL: Víctor Dávila será refuerzo de #ColoColo.

·Préstamo CON opción de compra por 2.2 millones de dólares por el 50%.

·El conjunto Cacique cubrirá el 40% del sueldo del futbolista del #America.

Si sale todo bien, habrá humo blanco mañana mismo.#DatazoConfirmado ✅ pic.twitter.com/jo9RLMrhG3 — Thiago Alvarez Rico (@ThiagoAlvarezR_) January 30, 2026

Desde su llegada al América, Dávila no ha logrado consolidarse como una pieza indiscutida. Las constantes rotaciones, la fuerte competencia en ofensiva y algunas decisiones técnicas lo han relegado a un rol secundario, situación que el jugador y su entorno miran con atención considerando la etapa de su carrera en la que se encuentra. En ese contexto, la posibilidad de sumar minutos y protagonismo lo seducen.

Ahí es donde aparece Colo Colo. En el Casique siguen de cerca su situación y ven en Dávila un nombre que encaja tanto en lo futbolístico como en lo estratégico. Su experiencia internacional hacen del jugador chileno una alternativa atractiva para reforzar el plantel.

Víctor Dávila en un partido con el América ı Foto: X / Club América

Rodrigo Aguirre se va del América

El América habilitaría una de sus plazas de extranjero en el equipo, pues todo indica que Rodrigo Aguirre está cerca de salir del nido de Coapa, una noticia que le hace feliz a toda la afición azulcrema, pues el delantero uruguayo lleva ya tiempo sin convencer y sin conseguir un gol siendo uno de los delanteros del equipo.

Varios reportes indican que Rodrigo Aguirre sería nuevo jugador de los Tigres, siendo su cuarto club en la Liga MX y llegando al acérrimo rival del Monterrey, equipo en el que jugó del 2022 al 2024 después de su paso por el Necaxa, aunque podría ser un error por parte del uruguayo, pues de cara al Mundial 2026 perdería protagonismo para ser convocado por Marcelo Bielsa.

aar