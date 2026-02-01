Australian Open: ¿Cuántos títulos de Grand Slam tiene Novak Djokovic?

Novak Djokovic no se cansa de hacer historia dentro del tenis profesional y este 2026 llegó a su onceava final del Australian Open; aunque llevaba una racha de 10 victorias consecutivas en las pasadas 10 finales, el serbio no pudo vencer a Carlos Alcaraz en el partido por el título, sufriendo su primer subcampeonato.

Además, “Nole” es el tenista con más títulos de Grand Slam en la historia con 24 conquistas, aunque con la aparición de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el plano internacional, se le ha complicado a Djokovic conseguir su vigesimoquinto trofeo de un Major.

Estos son todos los títulos de Grand Slam de Novak Djokovic

Novak Djokovic es el tenista con más títulos de Grand Slam y dentro de esa lista, 10 de esas conquistas fueron en el Australian Open, mientras que las otras 14 se reparten entre Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Australian Open: 10 títulos

Roland Garros: 3 títulos

Wimbledon: 7 títulos

US Open: 4 títulos

Cabe recalcar que ya pasaron poco más de dos años de la última victoria de Novak Djokovic en la final de un Grand Slam, pues fue en 2023 en las canchas del US Open cuando el serbio venció a Daniil Medvédev en tres sets seguidos por parciales de 6-3, 7-6(5), 6-3, para coronarse por cuarta ocasión en Flushing Meadows.

Novak Djokovic pierde por primera vez una final del Australian Open

Novak Djokovic consiguió vencer a Jannik Sinner en las semifinales del Australian Open, un partido que tuvo una duración de 4 horas y 9 minutos en el que el tenista serbio logró remontar el marcador para ir por su título número 25 de Grand Slam.

Sin embargo, Carlos Alcaraz, quien dejó en el camino por el título a Alexander Zverev, tenía otros planes, pues la juventud del español se impuso a la experiencia de “Nole”, ya que en su onceavo partido por el título del Australian Open, Djokovic perdió una racha de 10 finales consecutivas sin conocer la derrota.

Además de que tendrá que esperar hasta Roland Garros para volver a pelear por el vigesimoquinto cetro de un Major, aunque no será nada fácil, pues tener enfrente a los dos tenistas del momento vuelve aún más complicada la misión de Novak Djokovic.

