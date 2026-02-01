Australian Open: Estos son los máximos ganadores del primer Grand Slam del año

Desde 1969 las canchas en Melbourne abrieron sus puertas para recibir a los tenistas profesionales y llevar a cabo uno de los cuatro Grand Slams del año, aunque a lo largo del tiempo se han sumado más campeones del Australian Open a la lista.

Sin embargo, solo un tenista tiene la dicha de presumir ser el más ganador del Abierto de Australia, el cual se juega en cancha dura al igual que el US Open, y ese es Novak Djokovic, que tiene 10 títulos de esta competencia. Conseguidos entre 2008 y 2023.

De los tenistas en activo, solo Jannik Sinner y Novak Djokovic han logrado levantar el cetro del Australian Open en diferentes ocasiones, aunque este año era la oportunidad del italiano de ser tricampeón; el veterano Novak Djokovic venció al italiano en las semifinales, evitando una edición más de la rivalidad Sinnecaraz.

Estos son los máximos ganadores del Australian Open

En la actualidad existen 61 ganadores del Australian Open, aunque algunos han repetido en diferentes ocasiones, pero con la edición de este año llegó el campeón número 62 en la historia de este Grand Slam.

Novak Djokovic: 10 títulos

Roy Emerson: 6 títulos

Roger Federer: 6 títulos

Jack Crawford 4 títulos

Ken Rosewall: 4 títulos

Andre Agassi: 4 títulos

Adrian Quist 3 títulos

Rod Laver: 3 títulos

Mats Wilander: 3 títulos

James Anderson: 3 títulos

Cabe recalcar que, en la lista de los máximos ganadores del Australian Open, se encuentran 28 tenistas australianos que han levantado el título por lo menos una vez en su carrera y lo hicieron en su tierra.

¿Cuál es el siguiente Grand Slam del año?

Después de definir al primer campeón del Australian Open, la afición al deporte blanco tendrá que esperar un tiempo para volver a vivir la euforia de un Grand Slam, pues aún falta poco más de cuatro meses para que el tenis llegue a París.

El siguiente Grand Slam del año es Roland Garros, el cual se lleva a cabo en la ciudad de París y este 2026 se celebrará del 16 de mayo al 7 de junio, torneo en el que Carlos Alcaraz es el campeón defensor.

Roland Garros es uno de los cuatro Grand Slams que tiene otra superficie, pues las raquetas juegan en tierra batida o mejor conocida como arcilla, un material que genera que la pelota sea más lenta y los puntos sean más largos al momento de la disputa.

DCO