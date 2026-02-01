Australian Open: Conoce a los últimos 10 campeones de este Grand Slam

El Australian Open es uno de los cuatro Grand Slams que se juegan en el año, pero el primero que se disputa en la temporada del deporte blanco, además de dar por iniciada una campaña más en las pistas del mundo.

A lo largo de la historia de este torneo, existen diferentes tenistas que han levantado el título en Melbourne; uno de ellos, y que sigue en activo, es el italiano Jannik Sinner, quien en 2024 se convirtió en bicampeón de este certamen tras vencer a Alexander Zverev en tres sets por parciales de 6-3, 7-6(4) y 6-3.

Por otro lado, el primer tenista que fue campeón del Abierto de Australia fue Rod Laver, quien en 1969 derrotó a Andrés Gimeno en sets seguidos para levantar el título en Brisbane, donde se llevó a cabo la primera edición de este certamen.

Estos son los últimos 10 campeones del Australian Open

Desde 1969 a la fecha, existen 62 campeones del Australian Open, aunque algunos han levantado el título más de una vez, como Novak Djokovic, que ha logrado salir campeón de este Grand Slam en 10 ocasiones, entre 2008 y 2023.

2026 - Carlos Alcaraz

2025 - Jannik Sinner

2024 - Jannik Sinner

2023 - Novak Djokovic

2022 - Rafael Nadal

2021 - Novak Djokovic

2020 - Novak Djokovic

2019 - Novak Djokovic

2018 - Roger Federer

2017 - Roger Federer

2016 - Novak Djokovic

2015 - Novak Djokovic

Hay casos impresionantes como el de Andy Murray, pues el tenista británico llegó en cinco ocasiones a la final del Australian Open, pero nunca pudo levantar el título de este Grand Slam. Su último partido por el título fue en 2016 contra Novak Djokovic.

Novak Djokovic, el tenista más laureado del Australian Open

Varios tenistas han tenido la oportunidad de llegar a la final del Australian Open y llevarse el titulo, pero solo uno puede presumir que es el máximo ganador de este certamen y ese es el serbio Novak Djokovic.

“Nole” ha llegado a 11 finales en el Abierto de Australia, ha conseguido ganar diez de ellas ante diferentes rivales y la única derrota es ante Carlos Alcaras, aunque la que siempre recordará es la de 2008, pues fue su primer encuentro por el cetro ante el francés Jo-Wilfried Tsonga, a quien venció en tres sets para coronarse en su encuentro en Melbourne.

Novak Djokovic lidera esta lista con 10 conquistas y detrás de él viene el australiano Roy Emerson, quien entre 1971 y 1967 logró seis títulos del Australian Open y un subcampeonato.

