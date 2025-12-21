Miguel Granados hace historia en el automovilismo y se proclama el Rey del Rally

Con la experiencia de su lado y la visión de su navegante el español Marc Martí, el piloto mexicano Miguel Granados superó las rutas de Suecia, España, Portugal, Italia, Grecia, Chile y Arabia Saudita, para escalar hasta el trono de la categoría WRC Masters Cup del Campeonato Mundial de Rallies 2025.

“Realmente estamos muy felices después de todo el esfuerzo, el trabajo y los viajes por todo el mundo. Demostramos que sí se podían hacer las cosas, logramos el título mundial para México y creemos que es un logro muy relevante para el país, para nosotros, para el equipo y para toda la tripulación”, comentó el volante azteca.

Los números finales de la tripulación del tricolor y el español tienen un significado profundo. Los 114 puntos y las tres victorias consecutivas en Italia, Grecia y Chile fueron la culminación de un plan de acción que nació en México, el cual se trasladó con anticipación en cada escenario del calendario y encontró su mejor aliado en el rendimiento del Škoda Fabia RS del equipo VP Garage.

Miguel Granados se coronó en el WRC Masters Cup. ı Foto: Cortesía

“A cada rally le dedicamos entre dos y tres semanas de preparación, a pesar de que la competencia dura únicamente siete días. Sabíamos que para alcanzar el objetivo era necesario redoblar esfuerzos, por lo que hacíamos test de dos o tres días antes de cada fecha y complementábamos el trabajo en México con entrenamientos”, reveló el mexicano.

Con la obtención del trofeo de monarca, Granados logra llevar la bandera de México a lo más alto del Campeonato Mundial de Rallies (WRC), consagrándose campeón del mundo en su categoría y escribiendo una página histórica para el automovilismo mexicano a nivel internacional.

Miguel Granados tuvo un equipo muy mexicano en busca del título

Una de las claves en el título de Miguel Granados fue la confianza y el vínculo que formó con el equipo Vp Garage. En su mayoría, los ingenieros y mecánicos que viajaban por todo el mundo son mexicanos, lo que sorprendió al resto de los rivales, pues su forma de trabajar era única y rayaba la perfección.

“Llegar con un equipo con el 80 por ciento formado por mexicanos, fue espectacular, sabíamos hacer las cosas y creo que fue de los mejores equipos en la WRC2 con los recursos que teníamos porque hicieron las cosas de manera espectacular.”

De la mano de sus compatriotas, el campeón del mundo del WRC Masters Cup volverá al WRC en 2026 con la intención de defender su título y además de probarse por otros caminos en Europa.

“Vamos a repetir el 2026 en busca del bicampeonato, nos lo está ofreciendo el mismo WRC, quien nos está invitando a participar con patrocinios del nuevo promotor, esto significa una gran ventaja, ya que tengas el apoyo de toda la logística para ir a competir te facilita todo”, concluyó.

