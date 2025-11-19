Miguel Granados listo para enfrentar el WRC Rally de Arabia Saudita

El piloto mexicano Miguel Granados, acompañado de su experimentado copiloto español Marc Martí, se declara listo para disputar el WRC Rally de Arabia Saudita, que marca la última fecha del Campeonato Mundial de Rallies FIA 2025.

El volante azteca quiere cerrar con broche de oro una de las temporadas más sólidas y exitosas de su trayectoria deportiva. Granados, al mando de su Škoda Fabia RS dentro de la categoría WRC2 Masters Cup, llega a Arabia como campeón mundial, luego de una campaña extraordinaria que incluyó victorias en Grecia, Italia y Chile.

Además, el volante mexicano firmó una estupenda actuación en Suecia, al adjudicar el tercer lugar de la competencia, y en Portugal, donde culminó en el cuarto puesto de la parrilla.

Miguel Granados llega a Arabia Saudita en busca de la victoria. ı Foto: Cortesía

“La temporada ha sido increíble y quiero cerrarla con un buen resultado en Arabia. Ha sido un año de mucho trabajo y estamos muy orgullosos de haber logrado el campeonato del mundo para México, el cual traeremos pronto de manera oficial”, comentó Granados.

El WRC Rally de Arabia 2025 es un evento exigente, el cual es caracterizado por desafiantes terrenos desérticos, altas temperaturas y tramos técnicos que ponen a prueba el expertise de todos los competidores al frente del volante.

Se trata de un desafío completamente nuevo para todos los pilotos, los navegantes, equipos e ingenieros; con datos limitados y sin un manual de referencia establecido, son algunos de los elementos que le ponen dificultad a esta carrera.

Miguel Granados competirá en Arabia Saudita para culminar la temporada del WRC. ı Foto: Cortesía

En esta ronda final de la temporada, donde todo está en juego y el desierto será el escenario principal, Miguel Granados llega con una preparación meticulosa y una visión clara: culminar el año con un desempeño contundente, idealmente sumando su cuarta victoria de la temporada.

El WRC Rally de Arabia Saudita marca el cierre oficial del campeonato 2025 del WRC y se llevara a cabo del martes 25 al sábado 29 de noviembre en Jeddah y representa la oportunidad perfecta para que Miguel Granados consolide un año histórico para el automovilismo mexicano.

