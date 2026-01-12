Lategan comete error y Ekström se lleva el Rally

El piloto de rallys, Henk Lategan, en uno de los eventos el fin de semana en que lucía como favorito.

HENK LATEGAN parecía que iba a ganar la etapa y liderar la clasificación general en el Rally Dakar hasta que encontró problemas en la última sección.

Lategan lideraba el último punto de control a 40 kilómetros del final de la especial de 459 km entre la sureña Riad hasta Wadi ad-Dawasir por casi dos minutos y tenía el liderazgo provisional en la clasificación general por más de dos minutos.

Pero 10 kilómetros después se detuvo durante algunos minutos para reemplazar un amortiguador trasero roto. Lategan dijo que tuvieron suerte el de repuesto.

El Tip: El argentino Luciano Benavides arrasó en la pista de motos, liderando en cada punto de control para su segunda victoria de etapa en este Dakar.

“Decepcionante tener que detener el empuje allí”, dijo. “Realmente estábamos disfrutando y teniendo un muy buen día”.

La Etapa 7 fue regalada al piloto de Ford Mattias Ekström, el primer ganador repetido en coches, y el Toyota de Lategan cayó al lugar 13, a 8 minutos de distancia.

Después de casi cuatro horas de carrera, Ekström venció al Toyota de João Ferreira por cuatro minutos y medio, seguido por su compañero de equipo en Ford, Mitch Guthrie. Menos de dos minutos separaron el segundo lugar del décimo tras una etapa en la veloz y plana pista arenosa.

46 puestos remontó Edgar Canet para quedar segundo

Lategan demolió la ventaja provisional de 6 minutos de Nasser Al-Attiyah después de unos 350 kilómetros, pero finalmente el Dacia de Al-Attiyah se mantuvo al frente, Ekström reemplazó a Lategan en el segundo lugar.

El Ford de Nani Roma fue elevado al tercer lugar, a 7:15 detrás y seis segundos por delante de Lategan, después de que la penalización de 1:10 minutos por exceso de velocidad de Roma en la etapa cinco fuera anulada por los comisarios de la FIA durante el día de descanso. Esto le dio a Roma su victoria 14 en etapa de coches, una más de las que logró en moto.

Lategan cayó al cuarto lugar, a siete minutos, y el cuatro veces campeón Carlos Sainz completó los cinco primeros.