Allan Saint-Maximin es la nueva estrella del América y estos llaveros con su imagen lo demuestran (FOTOS)

El futbol mexicano vive una euforia por el atacante francés Allan Saint-Maximin, quien vive su primera convocatoria con el América, para enfrentar al Atlas en el Estadio Jalisco y justo en las inmediaciones del inmueble se vendían llaveros con la figura del nuevo elemento de las Águilas.

Allan Saint-Maximin llegó con grandes expectativas a la Liga MX y en el que puede ser su primer partido como jugador del América es el elemento a seguir, además que la afición ya deja en claro que es uno de sus consentidos al comprar llaveritos de él.

En redes sociales circulan fotos en donde se aprecian los llaveros que se venden de la figura de Saint-Maximin, quien llega como el refuerzo bomba de Coapa para el Torneo Apertura 2025.

Los llaveros que se venden de Allan Saint-Maximin ı Foto: Especial

En los estadios del futbol mexicano es normal ver artículos personalizados de los clubes que juegan ese día. Desde llaveros, pasando por estampas, mantas, dijes y las tradicionales playeras con el nombre.

América cerró a Allan Saint-Maximin por una millonada

En una operación que se reporta fue por aproximadamente 12 millones de dólares, el América cerró la llegada de Saint-Maximin, quien llega procedente del Al-Ahli de Arabia Saudita.

Allan Saint-Maximin es el cuarto refuerzo del América para el Apertura 2025, detrás de Alexis Gutiérrez, Isaías Violante y Raúl ‘La Pantera’ Zúñiga, quienes han tenido un inicio regular con el cuadro de André Jardine, además que todos llegaron de equipos de la Liga MX, siendo el francés el primero que se une desde el extranjero.

Saint-Maximin llega a reforzar la delantera del América luego de 31 partidos con el Al-Ahli, en donde tan solo logró cuatro goles y 10 asistencias, sumado a que tuvo una pequeño préstamo al Fenerbahce de Turquía, en donde lo dirigió José Mourinho, quien aseguró que el delantero no entrenó cuatro días seguidos al mismo nivel.

