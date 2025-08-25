Allan Saint-Maximin se luce con un aficionado y le regala un impresionante Rolex (VIDEO)

Allan Saint-Maximin, el fichaje bomba del América para el Torneo Apertura 2025, arrancó con todo su participación en la Liga MX, anotando gol y siendo la estrella azulcrema en su primer juego oficial, lo que provocó que se recordara el día en el que le regaló un reloj a un aficionado.

En redes sociales circula un video en donde Saint-Maximin, cuando jugaba para el Newcastle United de la Premier League, se luce con un hincha y le dio un reloj, que de acuerdo con ESPN UK es un Rolex. El fan de las Hurracas tan solo quería un autografo del jugador francés y se terminó llevando un gran regalo.

El hecho se dio el 7 de agosto de 2022, cuando el Newcastle venció 2-0 al Nottingham Forest en el 'opening day' de la Premier League. En aquel juego el delantero francés no pudo marcar gol, pero ya era una de las estrellas del club negriblanco.

Allan Saint-Maximin gave a Newcastle fan a Rolex watch after their opening day win ⌚️ pic.twitter.com/14fxzMZ8Or — ESPN UK (@ESPNUK) August 7, 2022

En el video se ve como Saint-Maximin es uno de los jugadores más solicitados por la afición, pues incluso tiene una bandera de Francia con el nombre y el número ‘10′, pues en su momento el atacante era el elemento a seguir en aquel cuadro de The Magpies.

Con su reciente debut en la Liga MX con el Club América, el video de Allan Saint-Maximin regalando el reloj se ha vuelto a compartir en redes sociales.

Allan Saint-Maximin tiene debut goleador en México

El delantero francés Allan Saint-Maximin no podía tener mejor debut en el futbol mexicano, pues anotó el 3-2 del América ante el Atlas en la Liga MX. En su primer juego como elemento azulcrema se hizo presente en el marcador con un golazo.

¡Debutó, anotó y lo bailó! 🕺🕺🕺



¡El primero de Allan Saint-Maximin como Águila! 🦅🔥 pic.twitter.com/4cOKHrOGaN — Club América (@ClubAmerica) August 25, 2025

En sus primeros minutos jugando en el balompié azteca, el ariete galo impactó la pizarra a favor, para que el América tomara la ventaja ante el Atlas en el juego de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

La diana de Saint-Maximin permitió que el cuadro de Coapa tuviera un segundo aire. Poco después llegó el cuarto gol emplumado, anotado porVíctor Dávila, quien falló su penalti, pero no erró el segundo disparo.

El siguiente duelo del Club América en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX es el sábado 30 ante los Tuzos del Pachuca, duelo entre dos equipos que pese a un par de tropiezos tienen un bien presente en el futbol mexicano.

