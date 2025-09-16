Robinson Canó empaña los festejos de los Diablos Rojos del México con la peor noticia posible

Luego de ser pieza clave en el bicampeonato de la Serie del Rey de los Diablos Rojos del México, el pelotero dominicano Robinson Canó comunicó que dejará a la novena escarlata, pues por el momento no tiene planeado regresar para otra campaña de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

“La realidad, no. Ellos se ríen (sus compañeros) porque dicen que vuelvo. Uno es grande, el tiempo. Pero ahora mismo, no creo. Me siento contento y agradecido con el trato, a la afición, que donde quiera que fui me siento como en casa. Hasta ahora esa es la meta”, dijo Canó en entrevista en SportsCenter.

Canó jugó dos años con los Rojos del México en la Liga Mexicana de Beisbol y conquistó dos veces la Serie del Rey, además que una vez fue votado como el Jugador Más Valioso de la temporada.

¡ATENCIÓN! 🚨



Robinson Canó respondió EN EXCLUSIVA que NO CREE seguir con los Diablos Rojos del México 😱 pic.twitter.com/9ztr2aSqJL — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 17, 2025

Haper Gamboa elogia a Robinson Canó

La noticia fue impactante para los Pingos, pues el capitán del equipo, Juan Carlos Gamboa, el Haper, aseguró que es difícil asimilar que una persona y un pelotero del tamaño de Canó ya no estará más con ellos.

“Es difícil de asimilarlo, es una gran persona, un ejemplo y una pieza fundamental en el bicampeonato”, comentó con asombro el Haper Gamboa, quien agregó que el dominicano es un ejemplo de profesionalismo y de humildad, destacando la experiencia del caballo en las Grandes Ligas.

“Es un roster plagado de muchas estrellas y personas que jugaron en el mejor beisbol del mundo. Enfrente de nosotros hay un ejemplo de que la humildad va por delante y cada quien ha asumido su rol conforme pasan los días. Que esta faceta no sea complicada porque la unión y la química no permite que haya problemas ni egos o se salga de control”, dijo.

Por si fuera poco, el Haper Gamboa señaló que Robinson Canó ha sido un jugador clave para lograr el bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol, sumado a que fue una gran experiencia compartir vestidor con el ex de los New York Yankees y ganador de la MLB.

“Eso es clave para el bicampeonato y tener muchos años de gloria. Ésa ha sido la clave y aquí hay un gran maestro, lo hemos sabido aprovechar mucho. Esperemos que vengan más momentos de estos y es una dicha compartir el terreno y el vestidor con él. Somos bendecidos porque es nuestro amigo”, dijo el mexicano.

Los Diablos Rojos del México barrieron (4-0) a los Charros de Jalisco en la Serie del Rey y se coronan por segunda vez consecutiva en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), siendo una victoria es muy especial para ellos, pues en el festejo del centenario de la liga levantaron el título.

