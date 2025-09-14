¿Quién es Alejandro? El hermano mayor de Aldo de Nigris | FOTOS

Aldo de Nigris es uno de los participantes más queridos de La Casa de los Famosos México 3 por el público. Sin embargo, quedo nominado recientemente, por lo que su hermano Alejandro Támez de Nigris acudió y sorprendió al público que no sabía de él.

¿Quién es Alejandro de Nigris?

Alex de Nigris es hermano de Aldo de Nigris y se sabe que es ingeniero químico. A través de redes sociales ha mostrado su apoyo por su hermano, compartiendo imágenes de su infancia juntos.

El hombre tiene 28 años de edad, por lo que es solo dos años mayor que su hermano. El joven de Nuevo León mantiene un perfil discreto, a pesar de que cobró relevancia hace poco.

Es hijo de Leticia de Nigris y Jaime Támez. Se sabe que es entrenador de CrossFit, por lo que ocasionalmente comparte consejos de salud y ejercicio.

Asimismo, en el pasado tocaba la guitarra como hobby y llegó a hacer fisicoculturismo, lo que lo llevó a ganar en varias ocasiones diferentes tipos de premios.

El hombre está comprometido con una bailarina, con quien está cercano a casarse. Esto generó polémica por la opinión de algunos usuarios que no entendieron porqué se casaría mientras su hermano está en el programa de televisión.

En ese sentido, algunos aseguran que dicho por el propio Aldo de Nigris, él y su hermano no son tan cercanos, aunque no por ello el ingeniero dejó de buscar apoyar su participación en La Casa de los Famosos México 3.