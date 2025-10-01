La Casa de los Famosos México 3: ¿Quién sale eliminado hoy 1 de octubre?

Estamos en la semana final de La Casa de los Famosos México y podría convertirse en uno de los cierres de temporada más reñidos de todas las versiones producidas por Televisa hasta el momento. Este miércoles 1 de octubre se revela cuál de los participantes será el sexto finalista.

Shiky, Abelito, Mar Contreras, Alexis Ayala, Dalilah Polanco y Aldo de Nigris son los seis participantes restantes de una temporada qué destacó por la ausencia de peleas demasiado intensas entre los participantes.

En general, la mitad de la semana final ha sido bastante tranquila, al no existir grandes polémicas dentro del programa pero sí momentos divertidos gracias al reencuentro de los participantes con seres queridos, que pudieron estar un día completo dentro de la casa con ellos.

¿Quién es el sexto finalista que sale de La Casa de los Famosos México 3?

Recordemos que en toda la semana finales del programa de tele realidad, ha sucedido que el público debe de escoger de entre los finalistas a un participante que se quede fuera del programa el miércoles de la última semana.

Esta edición no es diferente, pues solo cinco de ellos llegarán al próximo domingo donde se desarrollará el último día del reality show. Será entonces que sabremos cuál de los participantes se llevará los 4 millones de pesos mexicanos después de 10 semanas de encierro.

La edición pasada la ganó Mario Bezares mientras que la ganadora de la primera temporada fue Wendy Guevara. Llevarse la victoria puede implicar gran relevancia para la carrera de los artistas, siempre que sepan aprovechar impacto que tendrán en los próximos meses a nivel nacional.

¿Cómo votar por los finalistas de LCDLF?

Para determinar cuál de los participantes del reality show queda como el texto finalista y eliminado de este miércoles 1 de octubre, el público nuevamente se encargó de votar por sus habitantes favoritos cómo se hace generalmente en el programa.

Puedes votar para La Casa de los Famosos México a través de su página de Internet que te dejamos AQUÍ. Recuerda que el horario específico para votar es media hora antes, durante y media hora después de la transmisión de las galas en tv abierta.

La gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 comienza a las 20:30 horas cada domingo en el Canal de las Estrellas. Después, de lunes a viernes puedes ver el programa por el canal 5 a partir de las 22:00 horas.

