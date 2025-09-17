Aldo de Nigris estalla contra Shiky tras polémica por exclusión, ¿arruinó su momento? | VIDEO

Lo que comenzó como un momento enternecedor en la gala martes 16 de septiembre en La Casa de los Famosos México 3 entre Aldo de Nigris con su abuela Doña Lety, se transformó en drama y tensión cuando Shiky se quejó de ser excluido de la celebración de cuarto Noche por el emotivo encuentro.

Shiky acusa a sus compañeros de excluirlo

Fue al final de la gala del martes que Aldo de Nigris se reencontró con su abuela tras meses sin verla, durante la dinámica de Congelados. Después de que se fue la mujer, los habitantes de La Casa de los Famosos México decidieron celebrar el momento y cuarto Noche juntó las manos.

En medio de la emoción, Shiky dejó ver su molestia y señaló: “Es una cosa muy bonita para que estemos todos, es una tontería que os cerréis en grupo”, se quejó, ante lo que abrieron el espacio para que también participaran los habitantes de cuarto Día.

Todos celebraron, aunque con un ambiente de tensión, pues el comediante pareció estar muy afectado por lo ocurrido, tanto que Mar Contreras se acercó a él discretamente para decirle que la intención no era hacerlos sentir segregados del grupo, sino que tomarse de las manos en circulo es algo que suelen hacer.

“¿Qué necesidad? Danos la mano a nosotros también, no somos perros“, dijo muy molesto. Fue entonces que Aaron Mercury también se acercó para reiterar que no fue intencional. Fue entonces que Guana y Dalilah Polanco se sumaron a la crítica de Shiky.

Esto llevó a los de Día a dispersarse, pues aseguran que “cerraron filas” y que era evidente que los querían excluir. Por su parte, el comediante se mantuvo molesto y posteriormente, Aaron comentó con sus compañeros que tuvieran cuidado, a lo que todos le dieron la razón.

Aldo estalla contra Shiky

Fue después de unos momentos que Alexis decidió aclararle a Shiky que no fue nada personal, pero él insistió con su incomodidad por la situación. Él aclaró que su reacción fue un impulso de unión, pero no de juego contra ellos y les ofrecieron disculpas.

Bien aldo cortando el tema de raíz y el shiky insoportable, ya córtala wey#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/rfV7vkbm32 — Julián 🐐 (@JuliGoonz) September 17, 2025

A pesar de ello, el comediante continuó enfadado por la situación, pues dijo que “quería seguir hablando” cuando Aldo le pidió que ya cortaran la discusión al no haber más por decir.

Fue entonces que Aldo se levantó y dejó ver su molesta: “Es que de verdad no le den más vueltas, acaba de venir mi abuela, fue una acción, les pedimos disculpas, ya. Te lo digo de corazón”, estalló el regiomontano.

“Es un momento bonito, acaba de venir un familiar”, agregó y Shiky repuso, “sí, no te lo quiero estropear”, ante lo que Aldo quiso preguntar porqué antes de que Alexis y Aaron interrumpieran la pelea.

Por un lado, Shiky aseguró posteriormente que su intención no era victimizarse con lo ocurrido, mientras que entre sus compañeros, Aldo de Nigris tachó al comediante de ‘egoísta’ por convertir un momento bonito en algo polémico.