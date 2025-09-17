Mariana Botas, exparticipante de La Casa de los Famosos México 3, se defendió ante los señalamientos de la abuela de Aldo de Nigris luego de un breve encuentro que tuvieron. Sin embargo, las versiones de ambas se contraponen, generando dudas sobre lo que realmente pasó.

¿Qué dijo la abuela de Aldo de Nigris?

Doña Alegría, como es conocida la mamá de Poncho de Nigris y abuela del influencer, acusó a la actriz de Una Familia de Diez de ser “nefasta” y “sin educación”.

La abuela de Aldo De Nigris afirmó a través de sus historias de Instagram que, aunque fue bien tratada por todo el equipo de producción del reality, hubo una mujer que le hizo pasar un momento muy desagradable, ya que la humilló antes de que iniciara la dinámica de Congelados dentro de la casa.

Sin revelar su identidad, Leticia Guajardo describió a esta persona como grosera, desagradable y estúpida. Además, mencionó que Wendy Guevara, conductora del programa en ViX, notó cómo la había afectado esta situación y, al parecer, reportó a la mujer mientras intentaba animarla. En redes se especula que se trata de Mariana Botas.

“Tuve un encuentro con una persona que no sabía que era tan nefasta, no voy a decir el nombre pero me humilló bien feo, entonces, si tú vas a entrar algo, ahí te dieron tu bajón; una niña que no tiene educación, sí me molestó, no me dejó contestarle y me calló la boca y yo sinceramente me sentí mal”, expresó la señora.

Doña alegría de inventada; ustedes los denigris son una bola de nacos, que están acostumbrados a criticar a las personas, a hacer comentarios despectivos de cualquiera, porque piensan que todo mundo les va a lamer los pies. #LaCasaDeLosFamososMx#LCDFLMX3 pic.twitter.com/J2ZAD2lDvg — _Kitty' (@_Rotteveel) September 17, 2025

Mariana Botas responde a la abuela de Aldo de Nigris: ‘Decirme ‘deforme’ sí es insulto’

Esta mañana, Mariana Botas publicó un video en el que negó las acusaciones hechas por la abuela de Aldo y compartió su versión de los hechos. Según explicó a sus seguidores, ambas se saludaron y ella le preguntó por qué la había llamado “desgraciada” mientras aún se encontraba dentro de la casa.

De acuerdo con la actriz, la señora le respondió que solo había sido una broma e incluso le comentó que era muy bonita. Mariana dijo que se retiró porque fue llamada para una prueba de iluminación y que nunca la insultó ni la dejó hablando sola.

Mariana Botas se defiende ante señalamientos de la abuela de Aldo de Nigris ı Foto: Captura de pantalla IG @marianabotasl

“Ella mientras yo estaba adentro me dijo ‘desgraciada’ y ‘deforme’, eso sí es un insulto”, recordó la exparticipante de LCDLF.

“No voy a permitir que me difamen y que digan cosas que no son ciertas (...). Le dije ‘oiga qué mala onda que me dijo desgraciada, no sé que’, y me dijo ‘no cómo crees, es que tú le dijiste a mi Aldito que tenía déficit de atención’ (...) Me dijo que había sido de broma, me dio una palmadita, me dijo ‘qué bonita estás’ y se fue”, comentó Mariana Botas sobre el encuentro con la abuela de Aldo de Nigris.