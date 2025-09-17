La Casa de los Famosos México 3: ¿Quiénes son los habitantes NOMINADOS este 17 de septiembre?

Estamos en la recta final de La Casa de los Famosos México 3 y este 17 de septiembre ocurren nuevas nominaciones entre los participantes del reality show, después de varios enfrentamientos y momentos de tensión entre ellos en los últimos días.

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México 3?

El pasado martes no solo generó grandes conflictos entre los participantes de La Casa de los Famosos México 3, con la pelea de Aldo de Nigris contra Shiky porque el último acusó a Noche de excluirlos de su celebración por la visita de la abuela del regiomontano.

El joven influencer también se enteró que obtuvo seis puntos el pasado lunes ya que Alexis Ayala lo eligió a cambio de poder ver cinco minutos a su esposa Cynthia Aparicio en la Cabina de las Tentaciones. Afortunadamente, el ex futbolista no se tomó esa situación como una traición.

"El sexto sin sentido" revela a mis habitantes que Alexis vio a su esposa



"El sexto sin sentido" revela a mis habitantes que Alexis vio a su esposa

— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 17, 2025

La noche del martes también fue decisiva para las octavas nominaciones de la casa, pues cuatro de los participantes contaron con el beneficio de elegir entre cuatro opciones para dar a sus compañeros o a ellos mismos durante las mismas.

En ese sentido, Guana eligió nominar a cuatro habitantes con dos puntos cada uno, Abelito le restó tres puntos a Mar Contreras en al nominación, Shiky duplicó sus votos para la nominación y Aldo generó controversia por un error.

Y es que el famoso entendió que le estaría restando 3 puntos en la nominación a Alexis Ayala, sin entender que en realidad estaba invalidando su nominación de 3 puntos. El público señaló que La Jefa de la casa no le resolvió la duda correctamente, pues él preguntó para aclarar y ella le dijo que sí, sin explicarle de nuevo.

Aldo elige anular la nominación de 3 puntos a Alexis



Aldo elige anular la nominación de 3 puntos a Alexis

— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 17, 2025

También se destapó la broma de Dalilah Polanco con la crema de avellanas en el cine. Se hizo un video donde mostraban cómo los habitantes buscaban los envases perdidos de comida y como la actriz los escondió en los vestidores.

Si bien al inicio parece que los habitantes se estaban tomando el tema con humor, comenzó el ambiente de tensión cuando aparece el video donde Dalilah menciona que “no se merecían” la crema de avellanas por la broma que hicieron de poner un poco en el baño para simular excremento.

Mis habitantes se enteran de toda la verdad con la noche de cine y "El tesoro de la avellana"



Mis habitantes se enteran de toda la verdad con la noche de cine y "El tesoro de la avellana"

— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 17, 2025

