Ninel Conde y Aaron Mercury pelean en gala de LCDLF: ‘No te ofendas’ | VIDEO

Aaron Mercury y Ninel Conde tuvieron un encontronazo en una reciente gala de La Casa de los Famosos México 3, donde un breve intercambio desató polémica fuera del reality show en la recta final de la temporada.

El conflicto ocurrió al finalizar el debate de los habitantes restantes en La Casa de los Famosos México 3, donde Aaron Mercury tuvo un enfrentamiento con Ninel Conde en la gala por defender a Aldo de Nigris y un comentario que realizó.

Y es que al ser cuestionado sobre con quién no compartiría una nueva experiencia de aislamiento, Aldo mencionó el nombre de ‘El Bombón’. “Todo es color de rosa, huele pero bien bonito, tiene la carita pero bien bonito, me daba pena ir al baño”, admitió.

Aaron Mercury y Ninel Conde discuten

Fue tras la pregunta de Odalys Ramírez sobre quién había ganado el debate que ocurrió el intercambio entre la actriz y el influencer, en un momento que dejó ver que aún hay tensión entre quienes están fuera de la competencia.

Ninel comentó primero que le había parecido que los ganadores serían Dalilah y Shiky al mencionar: “No le tiraron a nadie, no le tiraron veneno, solamente dijeron factos positivos y me parece que por eso son ganadores”, dijo.

“Yo creo que el Aldiux la neta, se vio como muy real. Todos dijeron cosas reales, pero conecté más con él, la verdad”, opinó por su lado Aaron sobre su amistad. Sin embargo, parece que esa respuesta no le gustó al ‘Bombón Asesino’, quien le cuestionó “¿Real decir que porque estoy de rosa no me quiere ver más?“.

@lacasafamososmx "No te ofendas", le dice @Aaron Mercury a @Ninel Conde después de que ella le cuestionara por creer que @Aldo T De Nigris ganó el debate. Si quieres ver el momento COMPLETO, suscríbete ya a @ViX y no te pierdas de nada con el 24/7 🔥 LaCasaDeLosFamososMx, rumbo a la final, disponible también en #LasEstrellas y Canal5. ♬ sonido original - La Casa de los Famosos México

Sin retractarse, Aaron contestó con firmeza: “Pues es la realidad, no te ofendas”, respondió tajante, lo que generó sorpresa en el resto de los presentes en la gala.

Ambos comenzaron a reír para dispersar la tensión y en redes sociales, no tardaron en surgir las opiniones divididas con comentarios como los siguientes: