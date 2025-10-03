¿Mar Contreras y Aldo de Nigris se besaron? Esto se sabe del VIDEO que desató rumores de infidelidad

Mar Contreras y Aldo de Nigris han dado de qué hablar en la recta final de La Casa de los Famosos México 3, ahora que en redes sociales, circula un video por el que aseguran que los dos se besaron dentro del reality show, a pesar de que la actriz es una mujer casada y con dos hijos.
Captan beso de Aldo y Mar
Fue durante el regreso de los todos los integrantes de la temporada a La Casa de los Famosos México 3 que el público captó un momento que dio mucho de qué hablar, sobre todo porque la baja calidad no permite ver claramente los detalles sobre un beso entre Aldo de Nigris y Mar Contreras.
Según usuarios, no es la primera vez que la cantante se muestra muy cercana con el sobrino de Poncho de Nigris, ya que en el pasado la han llegado a acusar de tener interés en él, aunque nunca falta quién la defiende.
El clip por el que ahora es señalada ha sido replicado en redes sociales y dura apenas unos segundos, donde vemos a los dos en la puerta de los vestidores. Ella tiene sus manos en la cabeza de él.
El escándalo ocurre cuando juntan las cabezas, ya que muchos aseguran que fue entonces que se dieron un beso. Si bien esto despertó especulación, otros mencionaron que no fue un beso en los labios, sino en la mejilla, como Mar también se lo dio a Aaron Mercury en otro momento.
De este modo, se desmintió la versión que acusaba a la actriz de haber besado al joven deportista, un escándalo que hubo haber escalado bastante, sobre todo porque ella es una mujer casada y con dos hijos. En ese sentido, las acusaciones sin fundamentos podrían haber sido negativas para su vida real, en caso de ser ciertos.
Te dejamos algunas reacciones por el momento del ‘beso’ entre Aldo de Nigris y Mar Contreras:
- "De verdad como traen a Mar con todo, desde la primer semana no la sueltan“.
- “Todos sabemos que mar los quiere como hijos“.
- "Por muchísimo menos de eso quemaron a Mariana y Elaine“.
- "Ay sí wey, lo va a besar delate de todos“.
- “La gente todo mal interpreta, en el 24/7 les dio un beso a todos los finalista de noche“.