Mar Contreras llora tras convertirse en la primera finalista de La Casa de los Famosos México | VIDEO

Este lunes, Mar Contreras se convirtió en la primera finalista de La Casa de los Famosos México 3, por lo que obtuvo un pase directo a la final del reality show, un noticia que emocionó a muchos y generó molestia en otros, tanto fuera como dentro de la casa.

Mar Contreras llora tras convertirse en primer finalista

Mar Contreras rompió en llanto mientras celebraba el haberse convertido en la primera finalista de La Casa de los Famosos México 3. Todo ocurrió mientras se encontraba en el confesionario con La Jefa, hablando de su pase directo a la final.

Llena de emoción, la actriz confesó estar muy emocionada por el logro. “En el fondo de mi corazón sí me lo imaginaba, pero soy una persona con los pies en la tierra”, admitió antes de contar que rezó mucho para conseguir su primera victoria en un juego del programa.

Mar mencionó que desde hace tiempo estaba pidiendo un proyecto como la casa que le ayudara a valorar, a convivir de mejor manera con el resto y a conocerse más. “No sé qué está pasando afuera, pero si estoy aquí es porque es algo bueno para mi”, aseguró.

Al momento de dedicar el triunfo, la famosa expresó que era para su familia: ”A mis papás obviamente y a mis mosqueteros, que están luchando con todo, y que estar sin ellos me ha costado mucho, y también a mí, por tomar el riesgo y no tener miedo", dijo.

Dalilah Polanco estalla y luego pide perdón

A través de redes sociales, se popularizó un clip donde Dalilah reacciona furiosa e insulta a Mar cuando pierde su oportunidad de ser finalista, ya que la actriz de cuarto Noche tomó el cofre más cercano a la ex de Eugenio Derbez.

Tras su molestia, Polanco reflexionó y decidió sincerarse con Contreras en un encuentro breve de esta mañana del martes, donde le confesó que se expresó mal y la insultó por el enojo que tenía de haber perdido.

“Yo veo las cosas de un lado. Pues sí me agüité, me ‘encorajine’. Cuando estás enojado, no está bien decir cosas”, admitió Dalilah Polanco, mientras que Mar Contreras aceptó sus disculpas.