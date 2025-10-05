¿Quién ganó La Casa de los Famosos México 3?

Este domingo se revela al ganador de La Casa de los Famosos México 3, después de 10 semanas en competencia y 10 eliminados en total a partir del voto del público.

Los finalistas de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México que llegaron al último domingo son Abelito, Aldo de Nigris, Mar Contreras, Shiky y Dalilah Polanco. Las últimas semanas de reality show han destacado gracias a que han resultado bastante impredecibles.

La última semana de LCDLF

Después de que por varias semanas los dominantes del programa fuera cuarto Noche, los participantes de día repuntaron gracias al voto positivo del público, quiénes comenzaron a criticar las actitudes de Noche, al tachar los de ser soberbios.

En ese sentido, acusaban a Alexis Ayala de ser machista y a Mar Contreras de victimizarse y ser ‘una pick me’. A pesar de ello, tampoco faltar los señalamientos a cuarto Día por diferentes motivos, sobre todo a Dalilah por ciertas actitudes controladoras.

La semana final estuvo lleno de sentimentalismo, desde el reencuentro de los participantes con seres queridos que pudieron quedarse un día completo dentro de la casa, hasta la entrada de los ex participantes y la salida de sexto finalista el pasado miércoles, que resultó ser Alexis Ayala.

#Abelito manda un mensaje al público antes de la GRAN final de #LaCasaDeLosFamososMX



Si quieres ver el momento COMPLETO, suscríbete ya a @vix y no te pierdas de nada con el 24/7 🔥#LaCasaDeLosFamososMx, rumbo a la final, disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/UyWGzgfwn9 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) October 5, 2025

Antes de la final, la opinión del público respecto a quién sería el ganador de La Casa de los Famosos estaba dividida. Si bien algunos aseguraban que los 4 millones de pesos pertenecen a Abelito o Aldo de Nigris, otros aseguraba que la ganadora sería Dalilah Polanco.

Por este motivo, la final show fue bastante y mantuvo al público atento hasta el último segundo, anda en la mayor cantidad de votos a sus favoritos de la temporada.

¿Cómo votar por los finalistas de LCDLF?

Para determinar cuál de los participantes del reality show gana la temporada, el público nuevamente se encargó de votar por sus habitantes favoritos cómo se hace generalmente en el programa.

Puedes votar para La Casa de los Famosos México a través de su página de Internet que te dejamos AQUÍ. Recuerda que el horario específico para votar es media hora antes, durante y media hora después de la transmisión de las galas en tv abierta.

La gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 comienza a las 20:30 horas cada domingo en el Canal de las Estrellas. Después, de lunes a viernes puedes ver el programa por el canal 5 a partir de las 22:00 horas.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO