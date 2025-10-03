Alexis Ayala ‘esquiva’ acusaciones de Paty Díaz por presunta violencia | VIDEO

El nombre de Alexis Ayala , exhabitante de La Casa de los Famosos México 3, fue muy comentado en redes sociales el fin de semana pasado cuando Paty Díaz, expareja del actor, hizo públicas serias acusaciones contra el actor, señalando que vivió situaciones de violencia, amenazas e incluso una infidelidad durante su relación.

Luego de que el miércoles 1 de octubre el histrión saliera del reality, dio varias entrevistas y fue cuestionado sobre el testimonio de la actriz. Sin embargo, en redes sociales la respuesta fue interpretada por los internautas como una “contradicción” y, lo que más llamó la atención, que “no lo negó”, dijeron.

Alexis Ayala esquiva acusaciones de Paty Díaz por presunta violencia

Mientras Alexis Ayala se encontraba dentro de LCDLF, Paty Díaz, actriz y su expareja, compartió un video en redes sociales respondiendo a los señalamientos que hizo el actor dentro del reality sobre una ex que “se portó muy mal” con él.

Paty se ‘defendió’ y contó, entre otras cosas, que fue agredida por Alexis luego de terminar su romance. “Me insultó, me agredió, intentó golpearme y me dijo: ‘Soy capaz de quemar la casa contigo y con tu hijo dentro para que se mueran’”, dijo en redes sociales.

Por tanto, cuando salió Alexis Ayala del concurso de Televisa, fue cuestionado sobre las acusaciones de Paty en el programa Vaya, Vaya.

El actor de 60 años dijo que no estaba enterado de los detalles de la controversia, pero sí aseguró que eso era parte de su pasado.

“Para mí lo que está atrás, se quedó atrás, y yo estoy viviendo La Casa de los Famosos. Yo tengo una vida donde veo para adelante y lo que tengo que vivir, mi ‘hola’ va con mi familia, con mi esposa, con mis hijas y con mi madre, va con mis amigos y va con tus entrevistas”, dijo.

“La vida es muy hermosa como para guardar resentimientos y cosas de las que hay la verdad de uno, la verdad del otro y la verdad, como ponerme a aclarar cosas. No está en mi interés”, agregó Alexis Ayala.

Usuarios critican a Alexis Ayala

La respuesta de Alexis Ayala dejó mucho que desear al público, quienes interpretaron la declaración como una forma de “esquivar” el problema al no negar ni confirmar las acusaciones de Paty Díaz de presunta violencia.

Algunos comentarios de los internautas en TikTok fueron: