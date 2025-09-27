Luego de las declaraciones de Paty Díaz donde señaló a Alexis Ayala, participante de La Casa de los Famosos México 3, de haberle sido infiel y amenazarla de muerte, en redes sociales usuarios ha surgido curiosidad por la vida y trayectoria artística de la actriz de 51 años.

Aquí te contamos en qué producciones ha participado y cómo fue su relación con Alexis.

¿Quién es Paty Díaz, expareja de Alexis Ayala?

Patricia Díaz, mejor conocida en el medio artístico como Paty Díaz, o Pato entre sus amistades, es una actriz que nació el 17 de marzo de 1974 en Sonora, México.

Sin embargo, gran parte de su vida vivió en San Juan Ixtayopan, en Tláhuac, Ciudad de México. Incursionó en el mundo artístico como modelo y después estudió actuación en el Centro de Educación Artística, conocido como CEA.

Inició su carrera como actriz en la telenovela La dueña, producida por Alfredo González Fernández y Florinda Meza en 1995. Paty Díaz también ha participado en telenovelas populares como La Usurpadora (donde interpretó a Lalita), Rubí, Luz Clarita, Barrera de Amor, La que no podía amar, Soltero con hijas, Nadie como tú y Me atrevo a amarte, por mencionar algunas.

Sobre su vida privada se sabe muy poco, sin embargo, es ampliamente conocido que Paty Díaz tiene un hijo llamado Guillermo Piña Díaz Jr., de aproximadamente 33 años. El joven es producto del matrimonio de la actriz con con el empresario Guillermo Piña.

Además, sostuvo un romance con Alexis Ayala entre el año 2000 y 2005 dio mucho de qué hablar por las acusaciones de presunta infidelidad en contra del actor, quien tras la separación comenzó un romance con la también actriz Ana Brenda Contreras. Cabe recordar que esa relación también estuvo llena de controversia, pues fue muy criticada la diferencia de edad entre la pareja, debido a que el actor tenía 39 años y Ana 19 en ese momento.

Se desconoce el estado civil actual de Paty Díaz, pues en redes sociales no hay registro de alguna foto o publicaciones de algún romance ni ha hecho apariciones públicas con algún galán. La famosa comparte en plataformas con Instagram fotografías de sus viajes, sobre su trabajo en televisión o sobre su vida cotidiana.