Ella sería la mujer con quien Alexis Ayala engañó a Paty Díaz

Paty Díaz reveló hace poco tiempo que su relación con Alexis Ayala terminó luego de que ella confirmara que el actor le era infiel. Pese a no revelar la identidad de dicha persona, el relato deja a la luz algunas pistas, por ello, en redes sociales los internautas sacaron sus conclusiones y teorías.

Todo apunta a que la joven actriz con quien salía Alexis mientras mantenía una relación con Paty, era Ana Brenda Contreras. Te compartimos aquí las fuertes declaraciones de la expareja del habitante de LCDLF.

Paty Díaz reveló recientemente, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, que tuvo una relación sentimental con Alexis Ayala durante un periodo de cinco años, comprendido entre 2000 y 2005.

En su testimonio, la actriz señaló que dicha relación estuvo marcada por diversos episodios de violencia, y que el punto de quiebre definitivo fue una infidelidad de parte del actual habitante de LCDLF.

De acuerdo con lo relatado por la actriz los hechos ocurrieron mientras Alexis Ayala participaba en las grabaciones de la telenovela Barrera de amor (2005-2006). Fue en ese momento donde, según comentó Paty Díaz, el actor comenzó a acercarse a una actriz joven del reparto, lo cual encendió sus sospechas.

También comentó que cuando el actor hizo un viaje de trabajo a Canadá, ella lo sorprendió visitándolo y fue un momento revelador: “Lo alcancé de sorpresa y oh, sorpresa la que me llevé, ahí confirmé muchas cosas”.

Esta situación la llevó finalmente a confirmar la traición y tomar la decisión de terminar la relación. Poco tiempo después, recordó ella, Alexis y su nueva pareja se fueron de viaje a Las Vegas y salieron juntos en una revista.

¿Paty Díaz confirma que Alexis le fue infiel con Ana Brenda Contreras?

Paty Díaz no reveló la identidad de la joven actriz, sin embargo, dio varias pistas que apuntarían a Ana Brenda Contreras, pues hizo su debut en Barrera de amor.

La actriz en aquel entonces tenía 19 años y recién iniciaba su carrera en Televisa. Además, no pasó mucho tiempo tras la separación de Alexis Ayala y Paty Díaz para que comenzaran a circular rumores sobre un posible romance entre Ayala y Ana Brenda.

Finalmente, esta relación fue confirmada públicamente en 2006, no obstante, la diferencia de edad fue uno de los aspectos más criticados del romance, ya que Ana Brenda Contreras tenía 19 años y Alexis 39.