La actriz de telenovelas Ana Brenda Contreras, causó revuelo en redes sociales debido a un video que compartió desde su cuenta de TikTok. Este clip involucra a su expareja, el actor y actual habitante de La Casa de los Famosos México 3, Alexis Ayala.

La relación entre los artistas inició en alrededor del 2005, cuando ella tenía 19 años y él 39.

La publicación generó opiniones encontradas entre usuarios de TikTok e Instagram, pues unos defienden a la actriz porque “no dijo nada malo” y los fans del famoso aseguran que se “cuelga” de la fama de Alexis.

Ana Brenda Contreras lanza mensaje a Alexis Ayala por su participación en LCDLF: ‘Aburre verte’

El video compartido por Ana Brenda Contreras tiene la leyenda: “Yo cada que mueblEXIS respondía sus posicionamientos”. Y aparece la actriz Ana Martín insultando a alguien: “Chin** tu mad**, de verdad. Ya, ya aburre verte, aburren tus mentiras, aburres todo. Harta. Ya vete. Vete a tus negocios”.

Este clip haría alusión a la frase que Alexis Ayala dijo a todos sus compañeros el domingo antes de la expulsión de Ninel Conde: “Buscaré algo de valor en lo que dices”.

Ante dicha respuesta del participante de LCDLF, usuarios en redes sociales apoyaron a Ana y comentaron que Alexis “daba hueva”, e incluso sus compañeros, como Mariana Botas, comentaron que el actor tenía una “pésima actitud”.

Sin embargo, los fans del villano de telenovelas afirmaron que Ana Brenda no ha superado a su ex y aseguran que la actriz se está “colgando” de la fama de Alexis. Algunos comentarios fueron: “Ay, mija, tú ya estás casada, ya supera a Alexis”, “colgada” y “que bajo hacer creer que hablas de Alexis y peor si realmente le dedicaste un video rayando su madre cuando él ni te menciono en el reality”, entre otros.

La historia de amor entre Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala, participante de LCDLF

El romance entre Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala comenzó en 2005 durante las grabaciones de la telenovela Barrera de amor, cuando ella tenía 19 años y él alrededor de 39. La diferencia de edad llamó la atención de medios y el público, igual que pasó con el matrimonio entre el actor y Cinthia Aparicio, quienes se llevan más de 25 años.

En enero de 2024, Ana se casó con Zacarías Melhem. La boda se realizó en la Hacienda Zotoluca, ubicada en Hidalgo. En noviembre del mismo año, la actriz de Teresa reveló que estaba embarazada y, en mayo de 2025, dio a conocer que dio a luz a una niña.