Aldo De Nigris es uno de los cinco finalistas que mañana 5 de octubre buscarán coronarse como el ganador de La Casa de los Famosos México 3. Como muestra de apoyo, su familia organizó un evento masivo en Monterrey, de donde es originario el influencer, que incluyó música y la participación de las figuras más populares de la ciudad.

El público pidió en redes sociales que se organizara un evento similar en la Ciudad de México. Por ello, el hermano mayor de Aldo, Alejandro, reveló que los capitalinos tendrán la posibilidad de reunirse en una votación masiva que incluirá música e invitados especiales.

Te contamos cuándo se hará el evento y quiénes serán los invitados especiales.

Evento para apoyar a Aldo de Nigris en CDMX: Hora, lugar, invitados especiales...

Alex, hermano de Aldo de Nigris, compartió en redes sociales un video donde anunció que mañana domingo, 5 de octubre, en la CDMX, habrá un evento para apoyar al influencer regio en la final del LCDLF 3.

"Los esperamos a todos el 5 de octubre a las 7pm en el Monumento a la Revolución", comentó. Además, invitó al público a votar por el joven: “No se olviden de votar y hashtag #PuroNiñoBien”.

Hasta el momento no se han anunciado quiénes serán los invitados especiales del evento.

Vives en CDMX y quieres ver la final apoyando a Aldo?

Domingo 5 de octubre 7pm!

📍Monumento a la revolución lxs espera @LaMejor y muchos invitados más! #AldoViral #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/xG5xWub8KE — miriam (@mirimlp) October 3, 2025

Concierto en Monterrey en apoyo a Aldo de Nigris

Rumbo a la final de LCDLF 3, el jueves 2 de octubre en Monterrey tuvo lugar un concierto en apoyo a Aldo De Nigris. El evento, organizado por la familia De Nigris y la plataforma Viralink y logró reunir a seguidores, amigos y artistas que respaldan al influencer en su tierra natal.

Algunas personalidades que participaron en este evento fueron Millonario, Konan, Poncho De Nigris, Kevin Bi Color, Sultan, Roger, Fer Arriella, Mr. Hillman, Dj Cobra, Alex De Nigris, Los Tuexi, Doña Alegría (abuela de Aldo), La Treviñosa, Los Morales, René Silva, Pedro Vargas, Dualupita y Los Kombolokos, entre otros.

Durante el concierto los De Nigris regalaron playeras con el nombre de Aldo e invitaron al público a votar por el joven.

¿Quiénes son los finalistas de LCDLF 3?

En la gala de eliminación de LCDLF 3 realizada el miércoles pasado, Alexis Ayala, quien encabezaba el Team Noche, quedó fuera de la competencia rumbo a la gran final. Con su salida, los participantes que continúan en la contienda por el premio de cuatro millones de pesos son: