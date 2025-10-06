¿Cuál es el premio real que recibirá Aldo de Nigris con lo que descuenta el SAT?

Este domingo, Aldo de Nigris se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México 3, superando así a fuertes participantes del reality show como Abelito o Dalilah Polanco.

De este modo, el regiomontano se coronó como el ganador de los cuatro millones de pesos al primer lugar de La Casa de los Famosos México 3. Sin embargo, hay que mencionar que esa no es la cantidad total que Aldo de Nigris se llevará a casa.

El dinero que se lleva Aldo de Nigris sin los impuestos del SAT

Y es que el premio por la victoria en el programa es anunciado sin mencionar que antes de otorgarlo, se descuentan los impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), motivo por el que personajes como Wendy Guevara y Mario Bezares han recibido menores cantidades.

TE RECOMENDAMOS: Triunfa en el reality Aldo de Nigris es el ganador de La Casa de los Famosos México 3

El SAT aplica una retención del ISR sobre los premios que se obtienen en competencias y programas de televisión, el cual se realiza con base en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Si bien la cantidad que se descuenta puede variar, en este caso se calcula que podrá ser de alrededor del 35 por ciento del premio total. Esto significaría que de los cuatro millones, el influencer pagaría un millón 400 mil pesos de impuestos.

De este modo, su premio neto sería de unos dos millones 600 mil pesos, lo que implica poco más de la mitad de lo que se anuncia como el premio del reality show.

Felicidades Aldo, te merecías ganar por tu nobleza y lealtad, pero te merecías una final a tu altura, con los tuyos hermoso



EL FRAUDE NO SE OLVIDA#LaCasaDeLosFraudesMx

AARÓN GANADOR DEL PÚBLICO

AARON YA ERES GANADOR #LaCasaDeAaron



pic.twitter.com/BxTpCdAgFB — Fabi Ruchis (el que mencionó Aarón en su live) (@FabianLavalle) October 6, 2025

Por si fuera poco, Aldo comentó la posibilidad de dividir su premio con Abelito, pues aseguró que la pasaron muy bien juntos y le parecía lo justo el hacer este movimiento que una vez más, mostró al público su lealtad y buen corazón.

Si en realidad termina por regalarle la mitad del premio a Abelito, Aldo de Nigris se estaría llevando un millón 300 mil pesos mexicanos aproximadamente, aunque se desconoce si se levará a cabo este acto que mostraría la buena relación entre los dos participantes.

A su premio, también habrá que sumarle el sueldo que ha recibido a lo largo que las diez semanas que estuvo en el reality show, un salario que permanece desconocido pero que seguro suma varios miles de pesos más a su recompensa final.

Hay que mencionar que el participante regio expresó a inicio de la competencia su deseo de utilizar el dinero del premio para darle una casa a su mamá. Se desconoce si Aldo de Nigris mantiene la idea y si lo logrará hacer, aunque siempre se ha mostrado cercano a su familia y su buen corazón hace que muchos confíen en que vienen muchas cosas grandes para él dentro del mundo del entretenimiento.

“gracias a todos por votar y vernos en el 24/7 y hacernos ¡virales! yavix”



-Aldo de Nigris pic.twitter.com/BLLbP1BZ2o — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) October 6, 2025