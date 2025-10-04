Abelito ya tiene preparado su show de comedia para cuando salga de LCDLF y esto cuestan los boletos

Aunque La Casa de los Famosos México 3 todavía termina este domingo 5 de octubre, uno de los concursantes más apreciados, Abelito, ya empieza a beneficiarse de su creciente fama y, al salir de reality, dará sus primeros pasos en el mundo del teatro.

El joven comediante e influencer originario de Zacatecas ha sido confirmado como integrante del elenco de una reconocida obra. Aquí te contamos de qué trata este nuevo proyecto de Abelito y cuánto cuestan los boletos para el show.

Abelito ya tiene preparado su show de comedia para cuando salga de LCDLF

Abelito se unirá al elenco principal de Tenorio Cómico, una de las obras más emblemáticas del teatro en México. Esta divertida puesta en escena, producida por los icónicos Mascabrothers, contará con la participación de figuras como Raúl Araiza, Albertano, Freddy y Germán Ortega, Ricardo Margaleff, Ninel Conde, Wendy Guevara, Karina Torres, Indio Brayan, Pepe Magaña y José Luis Guarneros.

El estreno está previsto para el próximo 31 de octubre en el Centro Cultural Teatro 2, ubicado en la Colonia Roma de la Ciudad de México, y los boletos ya se pueden adquirir a través de Ticketmaster.com.mx.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver el show de comedia?

Tenorio Cómico tiene programadas varias funciones en el mes de noviembre en el Centro Cultural Teatro II, en la Ciudad de México. Algunos días habrá dos funciones, una a las 5:00 pm y otra a las 8:00 pm.

El precio de los boletos varía, según el sitio de Ticketmaster, las entradas cuestan entre mil 180 y 3 mil 294 pesos mexicanos. Además, hay lugares especiales para personas con discapacidad que se pueden comprar en línea directamente desde el mapa interactivo del evento.

Las fechas son limitadas, por lo que es recomendable adquirir los boletos con anticipación para no perderse del humor y el talento de Abelito, habitante de LCDLF.

Abelito participará en Divorciémonos mi Amor

Abelito también fue confirmado como parte del elenco de la comedia teatral Divorciémonos mi Amor, escrita por Patricia Martínez y dirigida por Esteban Román.

El reparto incluye a Ninel Conde, Mario Bezares, Nicola Porcella, Michelle Vieth, Rodrigo Vidal, Pierre Angelo y la participación especial de Abelito.

Aún no termina La Casa de los Famosos y Abelito ya tiene mucho trabajo 😱 pic.twitter.com/JSrsErJ5B3 — La Comadrita (@lacomadritasoy) September 14, 2025

Inician los ensayos de Tenorio Cómico, show donde participará Abelito

Además, hace unos días las influencers Wendy Guevara y Paola Suárez, también integrantes del elenco de Tenorio Cómico, fueron vistas en una sesión de lectura de guion. La emoción en redes se hizo visible de inmediato y los fans de Las Perdidas, esperan con ansias que dé inicio la temporada de la obra.