Ángela Aguilar niega usar autotune en sus conciertos, pero la critican por ‘arrogante’ | VIDEO

Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar, pues ahora su gira ‘Libre Corazón’ ha desatado críticas en su contra. En ese sentido, muchos se han mostrado inconformes con la presentación de la mujer, pues aseguran que tanto sus vestuarios como sus bailes y hasta su voz, no son de la calidad esperada.
Por otro lado, Ángela Aguilar ha decidido abrazar y reaccionar a algunas de las críticas. Ya en el arranque de su gira se autodenominó “pelona”, pero ahora dio de qué hablar cuando quiso demostrar que no usa playback, autotune ni algún método para arreglar su voz en concierto.
Ángela Aguilar reacciona a los rumores de que usa autotune
Fue en su presentación en San Antonio, Texas que la mujer quiso demostrar en vivo que no altera su voz con nada, aunque el modo en que lo hizo no tardó en generar críticas por quienes la señalaron de mantener una actitud “arrogante”.
“Leí por ahí que decían que estaba haciendo playback, que traía una cosa que se llama autotune. Vamos a ver”, expresó. Para demostrarlo, la mujer pidió a un músico que le diera un tono antes de cantar una nota larga.
Con soberbia, incluso miró un reloj invisible, como si estuviera recalcando que duraba mucho tiempo sosteniendo la nota, algo que requiere control en la respiración y técnica vocal.
Pero la mujer no se quedó ahí, ya que después siguió cantando ‘La Charreada’. Algunos notaron que fue cuando quiso subir el tono que no logró realizarlo con la técnica adecuada, lo que provoca que parezca que grita.
A pesar de que en el recinto fue muy aplaudida, las redes sociales no reaccionaron de la misma manera y la señalaron de soberbia una vez más. Esta no es la primera vez que Ángela recibe críticas por presumir de más.
Algunos de los comentarios por la actitud de Ángela Aguilar tratando de demostrar que canta bien sin arreglos externos fueron los siguientes:
- “La falta de humildad y arrogancia.”“Por qué le interesa que los demás le crean.”
- “Ella jura que se escucha fenomenal.”
- “En serio que cada que habla solo demuestra arrogancia y es que nomás no se puede con ésta señora.”
- “La necesidad de andar aclarando cada cosa la lleva a funarse cada día más."
- “El ego no la deja, debería controlar lo que dice”.
- "A los 3 segundos voltea a ver ‘su reloj’ como si llevara mucho tiempo sosteniendo la nota“.