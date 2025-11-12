Seleccionados mexicanos rompen el silencio ante la llegada de Álvaro Fidalgo al Tricolor y no se guardan nada

La llegada de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana es inminente.

La inminente convocatoria de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana es bien vista al interior del Tricolor, concretamente por los también mediocampistas Obed Vargas y Fidel Ambriz, quienes aseguran que un jugador como el del América es bienvenido por su calidad.

“Creo que todos los jugadores que tienen el nivel de selección son bienvenidos y para mí es otra oportunidad de competir con otro gran jugador”, comentó al respecto Obed Vargas, futbolista del Seattle Sounders. Por su parte, Fidel Ambriz, mediocampista del Monterrey, respaldó la posible llegada del ‘Maguito’ al asegurar que “si lo convocan es por su talento; es mexicano y si viene a sumar, que sea así”.

¡BIENVENIDA LA COMPETENCIA!😌🇲🇽



Obed Vargas es claro: si Fidalgo viene a aportar al Tricolor, las puertas deben estar abiertas. ADEMÁS, esto es algo que confiesa lo motiva para seguir mejorando😏 pic.twitter.com/QZrVAWhPfA — Claro Sports (@ClaroSports) November 12, 2025

Álvaro Fidalgo ya le habría dado el sí a la Selección Mexicana y precisamente Obed Vargas y Fidel Ambriz serían dos de los futbolistas que disputarían un puesto en el Tricolor con el naturalizado, quien desde el 2021 juega en la Liga MX con el América.

¿Cuándo debutaría Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana?

Álvaro Fidalgo ya tendría fecha para debutar con la Selección Mexicana, y esto ocurriría en la Fecha FIFA de marzo del 2026 en el amistoso entre el Tricolor y Portugal, a celebrarse en la reapertura del Estadio Azteca.

Sin embargo, reportes indican que Javier Aguirre convocará al ‘Maguito’ en enero próximo para que entrene y conozca a sus nuevos compañeros.

A Álvaro Fidalgo solamente le falta cumplir uno de los requisitos de la FIFA para poder representar a la Selección Mexicana. El organismo señala que un futbolista naturalizado debe cumplir cinco años de residencia en un país para poder jugar con la selección nacional del mismo.

Este último requisito lo cumpliría el mediocampista del América el 26 de marzo del 2026, según Récord. La Fecha FIFA de marzo se desarrollará entre el 23 y el 31 de marzo.

Otros medios que son competencia para Álvaro Fidalgo en Selección Mexicana

Obed Vargas y Fidel Ambriz son dos de los mediocampistas con los que Álvaro Fidalgo lucharía por un sitio en la titularidad de la Selección Mexicana.

Marcel Ruiz, Orbelín Pineda, Erik Lira, Gilberto Mora y Edson Álvarez son otros medios constantes en las convocatorias del Tricolor y por ende eventuales rivales directos del ‘Maguito’ en el conjunto nacional de cara al Mundial del 2026.

EVG