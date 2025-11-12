Sub-17 avanza en Qatar por fair play

La Selección Mexicana clasificó por fair play (juego limpio) a la segunda ronda del Mundial Sub-17 que se desarrolla en Qatar, donde el próximo viernes enfrentará a Argentina en el arranque de la ronda de dieciseisavos de final del certamen con 48 equipos.

El conjunto dirigido por Carlos Cariño fue el peor de los terceros lugares que accedió a la fase de eliminación directa al sumar solamente tres puntos, producto de su triunfo sobre Costa de Marfil.

El Tricolor empató en todo con Arabia Saudita, pues ambos hicieron tres goles y recibieron cinco. Sin embargo, lo que le dio a México el boleto a la ronda de eliminación directa fue un par de tarjetas rojas que recibió el equipo asiático en su primer encuentro ante Austria. La Selección Mexicana registró siete tarjetas amarillas en la primera fase, pero ninguna roja.

Costa de Marfil fue la única selección a la que los aztecas derrotaron en el Grupo F, por marcador de 1-0 en la segunda jornada, con gol de Ian Olvera. Sin embargo, el equipo nacional sucumbió 1-2 ante Corea del Sur y 1-3 a manos de Suiza, cotejos en los que los tantos del honor fueron obra de Aldo de Nigris.

Argentina, la mejor selección en la fase de grupos, será el contrincante de México en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 en Qatar el próximo viernes 14 de noviembre, en Doha.

La Albiceleste superó la fase de grupos con victorias sobre Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiyi (7-0) en el pelotón D. El vencedor entre argentinos y mexicanos enfrentará en octavos de final al ganador de la serie entre Portugal y Bélgica.

La escuadra sudamericana eliminó a la Selección Mexicana el mes pasado en los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-20 que se llevó a cabo en Chile.