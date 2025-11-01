¡Leyenda! Raúl Jiménez es ovacionado por la afición de los Wolves que no lo olvida: “Sí señor”

Pocos son los futbolistas mexicanos que han jugado en la Premier League. Menos los que han podido ganarse el corazón de una afición y convertirse en una leyenda. Uno de los pocos jugadores que lo han logrado es Raúl Alonso Jiménez, quien vio acción ante su antiguo equipo, los Wolves, y la afición cayó rendida a sus pies.

Raúl Jiménez actualmente juega con el Fulham, que como parte de la Jornada 10 de la presente campaña del futbol inglés, recibió en casa al Wolverhampton Wanderers Football Club, equipo que no olvida al mexicano. La afición de los Wolves entonó la canción que le cantaban al Lobo Mexicano cuando era de ellos.

¡SÍ, SEÑOOOOOOOOOOR!



La afición de los Wolves cantándole a Raúl Jiménez. MOMENTAZO 🦅 pic.twitter.com/RS5wp7KOUg — Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) November 1, 2025

El cántico se llama “Sí señor” y es en honor a Jiménez. La letra completa en español dice: “Hay algo que los Wolves quieren que sepas, el mejor del mundo viene de México, nuestro número ‘9’, denle el balón y él anotará. Sí, señor, denle el balón a Raúl y anotará”.

Los aficionados del Wolverhampton Wanderers guardan cariño a Raúl Jiménez, quien como Lobo anotó 57 goles en 166 juego. Es el club con el que más partidos y dianas registra. Durante su estancia en el equipo ‘errante’ se convirtió en la figura.

Ufff como se escucha en todo el estadio a la afición de los Wolves cantando ‘SI SEÑOR’ para Raul Jimenez en su visita ante Fulham. 🥺



QUE MOMENTO. ❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🐺



pic.twitter.com/vhoAUikEey — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) November 1, 2025

De hecho fue en los Wolves en donde ha tenido sus mejores anotaciones. Sus actuaciones fueron de un delantero top de Europa, con goles de gran manufactura y anotando ante equipo del Big 6 de la Premier League.

Raúl Jimenez colabora con asistencia para la victoria del Fulham

El Fulham recibió en Craven Cottage al Wolverhampton Wanderers Football Club. El mexicano Raúl Alonso Jiménez tuvo una gran actuación y dio una asistencia para encaminar la victoria de su escuadra por marcador de 3-0.

La calidad y visión de Raúl Alonso Jiménez para esta asistencia hoy.pic.twitter.com/ph66wpw4g9 — Alberto Lati (@albertolati) November 1, 2025

A los nueve minutos de tiempo corrido, el delantero nacido en las Águilas del América dio una gran asistencia. De primera intención le dio el balón a Ryan Sessegnon para el 1-0 momentáneo. Los locales fueron superiores a sus rivales y en la segunda mitad ampliaron la ventaja.

Iniciando las acciones complementarias, Harry Wilson puso el segundo tanto de la tarde, que ya daba la sensación de tranquilidad, pero todavía faltaba la diana final. Yerson Mosquera marcó un autogol y el Fulham venció con calma al Wolverhampton Wanderers. El siguiente partido del Fulham, en la Jornada 11 de la Premier League, es ante el Everton. El cotejo es el sábado 8 de noviembre.

aar