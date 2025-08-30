¡LEYENDA! Raúl Jiménez logra impresionante récord en Premier League que solo él puede presumir en México

Raúl Jiménez sigue haciendo historia en el viejo continente y en la mejor liga del mundo, la Premier League. El delantero mexicano acaba de lograr un récord en Inglaterra que solo él puede presumir en México y lo consiguió en el partido entre el Fulham y el Chelsea.

‘El Lobo de Tepeji’ jugó 30 minutos en la derrota de su equipo en Stamford Bridge, pero para Jiménez fue un compromiso importante porque fue su partido número 200 en la Premier League, y con esto se convierte en el primer mexicano en llegar a dos centenas de encuentros en la liga de Inglaterra.

Los dos equipos donde residió Raúl Jiménez y con los que consiguió este récord son el Wolverhampton y el Fulham, su actual equipo; con los Wolves jugó 135 encuentros, mientras que con “Los Cottagers” tiene 65 partidos y contando.

Raul Jimenez has become the first Mexican player to reach 2⃣0⃣0⃣ Premier League appearances 👏🇲🇽 pic.twitter.com/9fMfdpsnfI — Premier League USA (@PLinUSA) August 30, 2025

¿Quiénes son los jugadores mexicanos con más partidos en Premier League?

Raúl Jiménez llegó a 200 partidos en la Premier League, repartidos entre el Wolverhampton y el Fulham, y detrás de él hay cuatro futbolistas mexicanos que también han hecho historia en la mejor liga del mundo.

El segundo puesto claramente es para Javier ‘Chicharito’ Hernández; el delantero azteca suma 158 encuentros con el Manchester United, club donde hizo historia, y el West Ham United, su último equipo en la Premier League.

Por su parte, en el tercer escalón se encuentra el mediocampista Edson Álvarez, quien actualmente salió de la Premier para jugar con el Fenerbahce. El mexicano suma 59 encuentros con el West Ham United, mientras que el cuarto y último es Carlos Vela; el delantero jugó 37 partidos con el Arsenal.

Raúl Jiménez puede seguir aumentando su récord esta temporada

El récord que tiene Raúl Jiménez, siendo el jugador mexicano con más partidos en la Premier League, puede seguir aumentando, ya que el ariete azteca jugará toda la temporada 2025-2026 con el Fulham y son 38 jornadas en el torneo de Inglaterra.

Además, es una marca que será difícil para cualquier jugador mexicano superar, ya que su perseguidor más cercano es Javier Hernández, quien actualmente juega para el Club Deportivo Guadalajara, y los otros dos jugadores que están en la lista tampoco juegan en la Premier League.

‘El Lobo de Tepeji’ seguirá en la cima de esta tabla hasta que otro futbolista de México llegue a la mejor liga del mundo, tenga un gran nivel y se mantenga un buen rato en Inglaterra para sumar más partidos que Jiménez.

DCO