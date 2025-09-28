Raúl Jiménez hace historia en la Premier League, pero prende las alarmas por lo que parece ser una terrible lesión

Raúl Jiménez anota gol y sale por lesión en los primeros 10 minutos del partido de la Premier League

Raúl Jiménez se convirtió en el primer jugador de México en la historia en llegar a los 60 goles en la Premier League, además que es ya uno de los 90 máximos goleadores en toda la historia de la competencia, pero no todo le salió bien al canterano del América, pues salió lesionado en el duelo entre el Fulham y el Aston Villa.

El día empezó bien para El Lobo Mexicano, quien abrió el marcador del duelo al minuto 3, un gol de vestidor que daba un panorama alentador para el Fulham, sin embargo, el ariete azteca pasó del cielo al infierno muy rápido, ya que al minuto 10 salió del terreno de juego por una lesión de la cual su club on ha dado detalles.

¡GOL DE RAÚL JIMÉNEZ! 🐺🇲🇽



🔥 El mexicano anotó su gol 60 en la Premier League con este cabezazo. ¡Mira nada más qué definición! pic.twitter.com/uUpdF3gQ60 — FOX (@somos_FOX) September 28, 2025

Lesión de Raúl Jiménez complica el partido al Fulham

Con la salida de Raúl Jiménez, el partido se le complicó a The Cottagers, que terminaron perdiendo el duelo de la Liga Inglesa por pizarra final de 3-1. Los goles del Aston Villa, locales en el choque, fueron obra de Ollie Watkins, John McGinn y Emiliano Buendía.

Raúl Jiménez se convirtió también en el segundo jugador que marca gol y es sustituido en los primeros 11 minutos de un partido, después del temible artillero camerunés Samuel Eto’o con el Chelsea en un cotejo ante el Arsenal en 2014.

Mexicanos goleadores en la Premier

Raúl Jiménez-60

Chicharito-53

Carlos Vela-5

Guille Franco-5

Jared Borgetti-2

Miguel Layún-1

Edson Álvarez-1

Back in the team in and back in the goals. 🇲🇽



Raúl heads in from a Saša Lukić corner to give us an early lead!



🟣 0-1 🤍 https://t.co/CV9LS0Z33S pic.twitter.com/3XcoXgZQPF — Fulham Football Club (@FulhamFC) September 28, 2025

Raúl Jiménez ya era el mexicano con más goles en la Premier League, pero ahora tiene 60 y de mantener el ritmo pronto podría presumir del centenar de dianas en la que es considerada la liga de futbol más completa del mundo.

El exjugador del Atlético de Madrid tiene siete anotaciones más que Javier Chicharito Hernández, quien se queda con 53 y es el otro futbolista tricolor en tener cifra de doble dígitos, pues de ahí en fuera todos los demás representantes no superan los cinco festejos.

Carlos Vela y Guillermo Franco tienen los dos cinco goles en la Liga Inglesa, mientras que Jared Borgetti anotó dos veces y Miguel Layún junto con Edson Álvarez solo lograron una vez impactar el marcador.

aar