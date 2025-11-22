La pasó terrible en Pumas, abandonó la Liga MX cuando pudo y ahora es campeón de la Copa Sudamericana

Lanús venció a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana.

Eduardo Salvio llegó a los Pumas en 2022, para disputar el Clausura 2022 con el conjunto del Pedregal; sin embargo, el delantero argentino la pasó terrible en la Liga MX y dos años después abandonó México para regresar a su país y jugar con el Club Atlético Lanús.

En su regreso a Argentina, logró hacerse del puesto titular del equipo de Buenos Aires y un año después ayudó a su equipo para poder llegar hasta la final de la Copa Sudamericana, la cual terminaron ganando tras vencer al Atlético Mineiro en la tanda de penales.

Lamentablemente para la afición de Pumas, esperaban que ‘Toto’ Salvio realizara un mejor papel en su paso por el futbol mexicano, pero parece que le gusta más estar en su país y ahora suma una Copa Sudamericana a su vitrina personal, pues el ariete sudamericano cuenta con 22 títulos conseguidos a lo largo de su carrera profesional.

Estos fueron los número de Eduardo Salvio en los Pumas

Eduardo Salvio estuvo dos años portando la camiseta de los Pumas, formó parte del equipo que dirigió Andrés Lillini y también estuvo a las órdenes de Gustavo Lema y Antonio Mohamed, antes de volver a su país para jugar con Lanús.

El argentino fue una pieza importante para el equipo Universitario cuando militó en México, jugando 70 partidos con los auriazules, anotando 15 goles y dando nueve asistencias para sus compañeros.

Pumas es el único equipo donde Eduardo Salvio no pudo ganar un título, pues en su paso por el Benfica, Atlético de Madrid y Boca Juniors logró sumar aunque sea un cetro a su vitrina; además, Lanús era otro equipo donde no había podido sumar un trofeo y fue este 2025 cuando se llevó la Copa Sudamericana.

Eduardo Salvio se volvió campeón de dos confederaciones

Con su victoria en la Copa Sudamericana con Lanús en la gran final ante el Atlético Mineiro, Eduardo Salvio acaba de ser campeón en dos confederaciones diferentes, la Conmebol y la UEFA, pues en su paso por Europa logró levantar la Europa League.

El ‘Toto’ Salvio formó parte del Atlético de Madrid desde el 2010, se fue a préstamo al Benfica y en 2011 volvió para ser parte de los Colchoneros un año más antes de mudarse definitivamente a Portugal.

El delantero argentino fue parte del equipo campeón de la Europa League en dos temporadas diferentes, en la 2009-2011 y 2011-2012, siendo uno de los títulos más importantes en la carrera de Eduardo Salvio.

